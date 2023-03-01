Разведка США пришла к выводу о непричастности России и других стран к случаям «гаванского синдрома»

Разведка США не нашла доказательств причастности России или каких-либо других стран к случаям у американских дипломатов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на отчет, подготовленный по итогам длительного расследования. О содержании документа журналистам рассказали два чиновника на условиях анонимности.

Полномасштабное расследование в течение нескольких лет проводили семь американских агентств и разведывательных служб, в его рамках были изучены около полутора тысяч случаев «гаванского синдрома» в 96 странах.

Около двадцати случаев были подвергнуты особо тщательной оценке — ни в одном из них не нашлось какой-либо связи с намеренными действиями недружественных США государств. Напротив, пишет AP, следствие получило «доказательства, что другие страны не были к этому причастны». Разведка также отвергла версию, что «гаванский синдром» мог быть вызван кем-то непреднамеренно, например, из-за использования подслушивающих устройств в американских дипмиссиях.

Авторы расследования пришли к выводу, что большинство случаев вызваны разными причинами — от скрытых заболеваний до электромагнитного воздействия от обычных устройств, используемых в быту.

Впервые с «гаванским синдромом» в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США на Кубе. Позже подобные случаи начали регулярно фиксироваться в других странах; в 2021 году на «гаванский синдром» впервые пожаловались американские дипломаты в стране НАТО — это произошло в Германии.

СМИ как минимум с 2018 года писали, что спецслужбы США подозревают причастность России к «гаванскому синдрому». Официально Вашингтон никаких претензий Москве по этому поводу никогда не предъявлял.