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Посольство США в Гаване. 12 января 2017 года Ramon Espinosa / AP / Scanpix / LETA

Серия инцидентов, которые привели к травмам головного мозга у разведчиков, дипломатов, военных и других госслужащих США за рубежом и получили известность как «гаванский синдром», уже насчитывают более 130 эпизодов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на беседы с более чем 20 действующими и бывшими американскими госслужащими, знакомыми с этим вопросом. Более 130 пострадавших из-за непонятного заболевания — это намного больше, чем было известно ранее, подчеркивает издание.

Впервые с «гаванским синдромом» в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США в Гаване. Через год о похожих симптомах сообщили канадские дипломаты, работавшие на Кубе. Позже правительство США признало похожие случаи в Китае, Узбекистане и России. В частности, во время визита в Москву с необъяснимыми симптомами столкнулся агент ЦРУ Марк Полимеропулос. В общей сложности речь шла примерно о 60 случаях — не считая инцидентов с сотрудниками ЦРУ, число которых неизвестно. В отчете, который подготовили Национальные академии наук, инженерии и медицины США по заказу Госдепартамента в декабре 2020 года, говорилось, что пострадавшие, скорее всего, подверглись воздействию электромагнитного излучения.

8 мая 2021 года Белый дом признал, что из-за «гаванского синдрома» пострадали чиновники в самих США. Американская администрация выступила с заявлением после сообщений СМИ о том, что с подозрительными симптомами столкнулись трое госслужащих, в том числе сотрудники Совета национальной безопасности США и самого Белого дома.

Однако, утверждает The New York Times, подавляющее большинство таких инцидентов затронули зарубежных сотрудников ЦРУ, Госдепартамента, министерства обороны и других ведомств, и это вызывает серьезную озабоченность у администрации президента Джо Байдена.

В частности, по данным издания, с декабря 2020 года по меньшей мере три сотрудника ЦРУ сообщили о серьезных последствиях для здоровья в результате таких эпизодов. Известно, что пострадавшие во время этих инцидентов находились в Европе и Азии, и некоторые из них уже в течение длительного времени страдают от последствий травм мозга, в том числе — от изнурительных головных болей. Пострадавшие также испытывают «сенсорные ощущения» — такие как посторонние звуки, ощущение давления или тепла, а также физиологические симптомы — внезапное головокружение, тошноту и боли в голове или шее.

У некоторых жертв симптомы указывают на потенциально необратимую травму головного мозга. Врачи военного госпиталя Walter Reed, где многие пострадавшие проходят лечение, предупредили правительственных чиновников, что некоторые пациенты могут покончить жизнь самоубийством.

ЦРУ уже сформировало новую спецгруппу, которая собирает информацию об этих эпизодах, о том, при каких обстоятельствах они произошли и кто может нести за них ответственность. Она планирует действовать столь же интенсивно, как и группа, созданная управлением для охоты на Осаму бин Ладена после терактов 11 сентября 2001 года, утверждают источники NYT.

Пока администрация Байдена не определила, кто несет ответственность за эти эпизоды и можно ли их вообще считать нападениями. О возможной причастности России к этим инцидентам говорилось неоднократно, однако ранее, еще при администрации Дональда Трампа, многие в ЦРУ полагали, что России — как и любому другому государству — нет смысла совершать беспричинные нападения на американцев. Тем не менее, некоторые официальные лица в Пентагоне считают, что за нападениями стоит российская военная разведка ГРУ. По данным NYT, у американских властей даже появились некие доказательства, указывающие на причастность России к этим случаям, однако ни к какому четкому выводу спецслужбы пока не пришли.

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