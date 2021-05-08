Белый дом признал, что из-за «гаванского синдрома» пострадали чиновники в США. До этого атаки произошли на Кубе, в Китае и России

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Администрация президента США признала, что американские госслужащие пострадали на территории США от .

«В настоящее время мы не знаем причины этих инцидентов, которые носят ограниченный характер и в подавляющем большинстве случаев зарегистрированы за рубежом», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, что с «гаванским синдромом» столкнулись чиновники в Вашингтоне. Псаки отметила, что у нее нет более детальной информации об инцидентах.

Представитель Белого дома добавила, что американские власти продолжают расследовать происшествия, во время которых чиновники жаловались на «необычные сенсорные явления вроде звукового давления или жара, сопровождавшиеся или сменявшиеся физическими симптомами, такими как внезапный приступ головокружения, тошноты и головной боли или боли в шее».

В конце апреля телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти расследуют два инцидента в США, во время которых чиновники ощутили симптомы, как при «гаванском синдроме». Один из случаев произошел в ноябре 2020 года в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, из-за чего пострадал сотрудник Совета национальной безопасности США. Еще один случай, как сообщал журнал GQ со ссылкой на источники, произошел в Вирджинии, где необъяснимые симптомы ощутил сотрудник Белого дома.

Впервые с «гаванским синдромом» в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США в Гаване. В 2017 году о похожих симптомах сообщили канадские дипломаты, работавшие на Кубе. Правительство США, как отмечает ABC News, помимо этого признало похожие случаи в Китае, Узбекистане и России. Так, во время визита в Москву с необъяснимыми симптомами столкнулся агент ЦРУ Марк Полимеропулос.

Спецслужбы США предполагали, что за атаками могут стоять российские власти. Представители России, а также Кубы и Китая ранее отрицали свою причастность к случившемуся.

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