Американские дипломаты на Кубе и в Китае подверглись не звуковым атакам, а воздействию электромагнитных волн Кто за этим стоит, все еще неизвестно. Но подозревают Россию

Посольство США в Гаване, 29 сентября 2017 года Adalberto Roque / AFP / Scanpix / LETA

Американские дипломаты на Кубе и в Китае, пострадавшие от так называемого «гаванского синдрома», скорее всего, подверглись воздействию электромагнитного излучения. Об этом говорится в отчете, который подготовили США по заказу Госдепартамента. 5 декабря об отчете рассказали NBC и The New York Times, в тот же день он был опубликован официально.

Несколько лет назад у американских дипломатов на Кубе проявились странные симптомы. Вскоре то же самое произошло в Китае

«Гаванским синдромом» журналисты назвали необычные симптомы, на которые в 2016 году стали жаловаться сотрудники посольства США в Гаване. Дипломаты и члены их семей — всего 24 человека — заявили о шуме и боли в ушах, ощущении вибрации и давления в голове, головокружении. В некоторых случаях это сопровождалось проблемами со зрением и нарушением когнитивных способностей. США эвакуировали с Кубы часть сотрудников посольства.

Но на этом жалобы не прекратились. В 2017 году аналогичные симптомы появились как минимум у 14 канадских дипломатов в Гаване и у сотрудников консульства США в китайском городе Гуанчжоу. В том же году с похожими симптомами, по собственным словам, столкнулся агент ЦРУ Марк Полимеропулос во время командировки в Москву. Позднее The New York Times писала, что это произошло и с другими агентами ЦРУ во время пребывания за рубежом, но не называла конкретные страны и города.

Госдепартамент США назвал произошедшее на Кубе «целенаправленными атаками» на американцев. Но когда ситуация повторилась в Китае, ведомство ограничилось более сдержанной формулировкой про «необъяснимые проблемы со здоровьем». Критики объясняли это тем, что администрация Дональда Трампа не поддерживала курс предыдущего президента Барака Обамы на укрепление отношений с Кубой, а вот с Китаем ссориться не хотела. Некоторые пострадавшие американские дипломаты обвинили власти США в попытке спустить проблему на тормозах. Впрочем, недовольны остались и канадские дипломаты: в 2019 году они подали к правительству страны многомиллионный иск, обвинив в бездействии после произошедшего на Кубе.

Никто не понимал, что произошло с дипломатами. Выдвигались версии от звуковых атак до массовой истерии

Что именно произошло с американскими и канадскими дипломатами, долго оставалось неясным. Выдвигались разные версии — от акустических атак до массовой истерии. Канадские ученые, обследовав пострадавших, заметили у них повреждения в некоторых частях мозга, уязвимых перед действием нейротоксинов. Ученые предположили, что дипломаты могли пострадать от средств для борьбы с насекомыми. В 2016-2018 годах их активно применяли на Кубе из-за вспышки болезни, вызванной вирусом Зика, который передают комары.

Одной из приоритетных версий быстро стало электромагнитное излучение. В январе 2018 года профессор Университета Иллинойса и главный редактор научного журнала Bioelectromagnetics Джеймс Лин предположил, что проблемы со здоровьем у дипломатов и членов их семей могли возникнуть из-за микроволнового излучения. В ноябре 2018-го эту версию поддержала профессор медицины Университета Калифорнии Беатрис Голомб. По ее словам, именно можно объяснить то, что пострадавшие продолжали слышать звуки, даже закрыв уши, а остальные не слышали ничего.

Американские ученые рассмотрели все основные версии болезни. И сочли излучение самой вероятной

Комиссия Национальных академий наук, инженерии и медицины (NASEM) по просьбе Госдепартамента рассмотрела все основные версии произошедшего: воздействие электромагнитных волн и химических веществ, инфекции, включая вирус Зика, психологические проблемы. Комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной ухудшения здоровья дипломатов и членов их семей является импульсная . Вместе с тем, не исключено, что на некоторых пострадавших оказали воздействие и другие факторы, в частности, психологические и социальные. Особенно большое влияние они могли иметь у тех, у кого развились хронические симптомы.

Комиссия NASEM состояла из 19 человек, но была ограничена при сборе данных. Ее участникам удалось лично поговорить только с восемью из более чем 40 пострадавших. По остальным были предоставлены только краткие сведения из медицинской документации (многим из них так и не удалось полностью восстановиться к моменту подготовки отчета). Госдепартамент объяснил это вопросами безопасности и добавил, что подобные ограничения «не умаляют ценности» отчета. Он действительно представляет собой наиболее полное объяснение произошедшего на данный момент, соглашается The New York Times.

Была ли это преднамеренная атака и кто ее совершил — неизвестно. Американские спецслужбы подозревали Россию

Комиссия NASEM не ответила на вопрос, было ли воздействие на дипломатов преднамеренным и кто за ним стоит. Но она назвала излучение «направленным» и один раз употребила в отчете слово «атака». Также в отчете упоминается, что в «России/СССР проводились серьезные исследования эффектов импульсного радиочастотного облучения». Наконец, в предисловии к отчету комиссия высказала опасения по поводу «мира с беспрепятственно действующими злонамеренными субъектами и новыми инструментами для причинения вреда другим».

В США уже звучали предположения о том, что за атаками на дипломатов может стоять Москва. В частности, в 2018 году NBC со ссылкой на пять источников написало, что спецслужбы США считают Россию главным объектом для подозрений. The New York Times вспоминала, что СССР интересовался использованием микроволнового излучения в военных целях (впрочем, такое оружие разрабатывали и в США) и что в 1960-1970 годах посольство США в Москве подвергалось микроволновому излучению. Но тогда вероятной целью было не воздействовать на здоровье американцев, а поддерживать работу советских прослушивающих устройств. Поэтому профессор Голомб, которая связывала недомогание дипломатов на Кубе и в Китае с микроволновым слуховым эффектом, предполагала, что излучение могло поддерживать работу некоего устройства для наблюдения и не имело цели нанести вред людям.

Китай, Куба и Россия всегда отрицали какую-либо причастность к ухудшению здоровья дипломатов. Впрочем, официальные обвинения против России или какой-либо другой страны власти США пока так и не выдвинули. После публикации отчета Госдепартамент США заявил NBC, что «любые возможные [причины] случившегося остаются гипотетическими».

Ольга Корелина