Канадские дипломаты подали многомиллионный иск к правительству из-за бездействия при «акустических атаках» на Кубе

Пятеро канадских дипломатов, работавших на Кубе, и члены их семей подали иск к правительству страны на 28 миллионов канадских долларов (21 миллион долларов США).

Дипломаты обвиняют власти в том, что те не провели своевременную эвакуацию сотрудников из Гаваны, несмотря на жалобы на звуковое воздействие. По мнению истцов, правительство скрывало «критическую информацию о здоровье и безопасности».

В конце января МИД Канады официально сообщил, что в 2017-2018 годах 14 дипломатов на Кубе пострадали от неизвестного звукового воздействия. В ведомстве заявили, что членам семей дипломатов было предложено вернуться на родину в апреле, а самим работникам посольства — в ноябре 2018 года.

Об аналогичных симптомах у дипломатов из США стало известно еще в конце 2017 года. Первоначально предполагалось, что это было следствием целенаправленных атак со стороны спецслужб Кубы или других стран (в частности, России), но расследование Госдепартамента не нашло фактов, указывающих на это.