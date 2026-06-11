США и Иран второй день подряд обмениваются ударами Трамп грозится разбомбить Иран «к чертовой матери», если не будет подписано мирное соглашение. В Тегеране объявили о закрытии Ормузского пролива

Жители Ирана купаются в Ормузском проливе, в то время как грузовые и коммерческие суда стоят на якоре у побережья города Бендер-Аббас. 8 июня 2026 года Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

США нанесли новые удары по Ирану. Как отчиталось Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские военные «в целях самообороны» нанесли удары по средствам военной разведки и наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всему Ирану. Ведомство утверждает, что иранские объекты, которые атаковали США, «представляли угрозу для американских войск и международных коммерческих судов». Американские военные назвали удары «ответом на необоснованную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана».

На фоне ударов иранские СМИ сообщили о взрывах в страны. Источник Axios из администрации США сообщил, что все цели — системы ПВО, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками — находились на юге Ирана. По данным собеседника The Wall Street Journal, удары пришлись по десяткам объектов, в том числе в районе Ормузского пролива, но инфраструктура под удар не попала.

Иран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по 18 американским военным объектам, включая авиабазы США в Кувейте и Бахрейне, а также базу Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Кроме того, иранская сторона утверждает, что второй день подряд нанесла удары по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Силы ПВО Бахрейна, отчитались власти страны, отразили удары Ирана. В Кувейте также сработала ПВО.

После ударов США Иран снова закрыл Ормузский пролив. Высшее объединенное военное командование Ирана предупредило, что откроет огонь по любым судам, которые попытаются пройти через пролив. Вскоре иранские СМИ сообщили, что по двум американским кораблям был открыт огонь. В CENTCOM опровергли сообщения о закрытии пролива и поражении каких-либо американских кораблей. Центральное командование ВС США утверждает, что несмотря на угрозы Ирана, коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив.

В результате новой эскалации цены на нефть выросли. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,48 доллара (на 1,59%) — до 94,58 доллара за баррель.

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Meduza

Лидер США пригрозил Ирану еще более мощными ударами, если Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном. «Президент Дональд Трамп сказал, что если они (Иран) не подпишут соглашение с США, он », — сообщил корреспондент телеканала Fox News Трей Ингст после разговора с Трампом. В ходе атаки 10 июня, по данным президента США, американские военные выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk, а также задействовали истребители для поражения систем ПВО.

Обмен ударами второй день подряд приблизил стороны к возобновлению полномасштабной войны, отмечает The New York Times. Новые удары — самая серьезная угроза хрупкому перемирию, которое Вашингтон и Тегеран заключили в начале апреля, считает Reuters. Эскалация началась после крушения американского военного вертолета AH-64 Apache в Ормузском проливе. США заявили, что вертолет сбил Иран. Тегеран не брал на себя ответственность за крушение Apache.

Война США с Ираном продолжается уже четыре месяца. Переговоры о мире зашли в тупик, несмотря на то, что Трамп неоднократно (по подсчетам CNN, минимум 37 раз) говорил, что стороны близки к соглашению. При этом за время действия договора о прекращении огня США и Иран не раз обменивались ударами.

Перед новыми бомбардировками министр обороны США Пит Хегсет попытался представить эту операцию как попытку заставить Иран заключить соглашение о прекращении войны. Удары, сказал он, «способствуют продвижению наших военных интересов, а также укрепят наши дипломатические позиции». «У Ирана есть возможность заключить очень выгодную сделку. Но они не захотели этого сделать. Если нам придется вести переговоры с помощью бомб, мы будем вести переговоры с помощью бомб. Сегодня вечером мы нанесем по ним мощный удар, и я надеюсь, что Иран примет правильное решение», — заявил Хегсет.

Накануне новых ударов Трамп провел совещание, в котором участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Стив Уиткофф. По словам источников Axios, среди прочего они обсуждали масштабную, но короткую операцию против Ирана. Ее цель — надавить на Иран и заставить его изменить свою позицию на переговорах. Подробности плана не приводятся.