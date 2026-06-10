США нанесли удары по Ирану в ответ на крушение вертолета в Ормузском проливе. Иран атаковал американские базы

Американские вооруженные силы «в целях самообороны» нанесли удары по Ирану, говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Удары были нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива. В командовании назвали это ответом на сбитый в Ормузском проливе вертолет AH-64 Apache, а также на «недавние нападения на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды».

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что запустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Иранские дроны атаковали штаб пятого флота ВМС США в Бахрейне, ракеты были нацелены на американскую базу в городе Аль-Азрак в Иордании.

Власти Кувейта объявили, что силы ПВО отразили атаку. Иорданские военные заявили, что сбили пять ракет, запущенных из Ирана. В Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги, о последствиях атаки пока не сообщалось.

9 июня стало известно, что американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение у побережья Омана в районе Ормузского пролива. Оба члена экипажа были спасены. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Иран сбил американский вертолет. Он заявлял, что «Соединенные Штаты обязаны ответить на эту атаку».

Иран не брал на себя ответственность за крушение американского вертолета. Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявлял, что иностранные войска, находящиеся вблизи Ирана, «постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, несчастных случаев или потенциальной опасности оказаться под перекрестным огнем». Он призвал их покинуть Ормузский пролив.

Между Ираном и США с начала апреля действует режим прекращения огня, однако он уже несколько раз был нарушен взаимными ударами.

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