«США обязаны ответить на эту атаку». Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом

Дональд Трамп заявил, что США должны ответить Ирану за американский вертолет, сбитый над Ормузским проливом.

Вот что он написал в своей соцсети Truth Social:

Мне только что сообщили наши великолепные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал район Ормузского пролива. На борту находились два пилота. Оба живы и не пострадали. Тем не менее Соединенные Штаты обязаны ответить на эту атаку.

Каким будет ответ — президент США не уточнил.

Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение у побережья Омана в районе Ормузского пролива, сообщила 9 июня газета The New York Times. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что оба члена экипажа были спасены. На тот момент однако было неясно, в результате чего упал вертолет и причастны ли к этому иранские силы.

Режим прекращения огня между США и Ираном, который действует с начала апреля, уже несколько раз технически был нарушен взаимными ударами, однако Трамп утверждает, что мирная сделка «в основном согласована». 9 июня он заявил, что США в течение двух недель объявят о «полной победе» над Ираном.