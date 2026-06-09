Трамп обещает, что США вот-вот, скоро-скоро, уже-уже заключат сделку с Ираном. Сколько раз он это говорил?

37.

Впервые Дональд Трамп заговорил о сделке с Тегераном 23 марта 2026 года — к тому моменту прошел почти месяц с начала войны США и Израиля против Ирана. Президент изо дня в день уверял, что Иран буквально умоляет заключить сделку, но вслед за этим ничего не происходило. 7 апреля Трамп объявил о прекращении огня. Предполагалось, что оно продлится две недели, пока стороны согласуют параметры мирного соглашения. На деле Вашингтон и Тегеран не приблизились к завершению конфликта — они даже возобновляли взаимные удары, технически сохраняя режим перемирия. 8 июня Трамп в очередной раз анонсировал, что США в течение двух недель объявят о «полной победе» над Ираном.

По подсчетам телеканала CNN Фото на обложке: Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA