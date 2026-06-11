Григорий Сысоев / РИА Новости / Спутник / IMAGO / Scanpix / LETA

Главы Банка России Эльвиры Набиуллиной уже больше недели нет в публичном пространстве. 4 июня она пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), 9 июня — конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), 10 июня — совещание у Владимира Путина, на котором обсуждались инфляция и ключевая ставка, то есть главные зоны ответственности ЦБ.

Центробанк и Кремль говорят, что Набиуллина заболела. Пресс-служба Банка России говорила, что главы ведомства не было на ПМЭФ и НАУФОР, потому что она на больничном. После совещания у Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Набиуллина все еще нездорова: «Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора». Чем болеет Набиуллина и когда она вернется к работе, не объяснялось. Следующее мероприятие с ее участием анонсировано на начало июля. «Медуза» направила запрос в Центробанк, но на момент публикации этого материала не получила ответа.

СМИ и эксперты активно обсуждают отсутствие главы ЦБ. Когда имя Набиуллиной пропало из списка участников ПМЭФ, появились предположения, что она не хотела вступать в дискуссии о политике ЦБ или выбрала пойти на похороны своего советника Алексея Можина, умершего 3 июня (на прощании ее в итоге тоже не было). Когда прошло совещание у Путина, «Агентство» обратило внимание, что на нем не было ни самой Набиуллиной, ни ее заместителей.

Исчезновение Набиуллиной привлекло внимание в контексте ее (потенциальной) грядущей отставки. Сейчас Набиуллина дорабатывает свой третий срок на посту главы ЦБ, и по закону он должен быть последним. Срок ее полномочий истечет через год, в июне 2027 года. The Bell писал, что на замену ей рассматриваются три кандидатуры — замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава ВТБ Андрей Костин. Впрочем, не исключен вариант, что полномочия Набиуллиной продлят на четвертый срок, изменив ради этого закон.

Как конкретно связывают «пропажу» Набиуллиной и ее возможную отставку? Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в эфире The Breakfast Show утверждал со ссылкой на источники, что у дома Набиуллиной сняли охрану. Ширяев также предположил, что отсутствие главы ЦБ на ПМЭФ было «саботажем» из-за несогласия с курсом Кремля. В свою очередь, источник телеграм-канала «Можем объяснить» заявил, что Набиуллина якобы собирается уходить из ЦБ. Другой собеседник канала сообщил, что она готова доработать до окончания своих полномочий в 2027 году и только при условии, что война не вступит в новую фазу — с закрытием границ и введением военного положения, к чему призывают некоторые провоенные деятели. «Об этом она проинформировала вождя, дипломатично заболела и ждет его ответа», — заявил источник «Можем объяснить». «По словам последнего, это условие связано с тем, что в случае введения военного положения отставка такого уровня может рассматриваться как измена — с вытекающими последствиями. До этого времени еще можно уйти без риска попасть под репрессии. Впрочем, один из госменеджеров говорил ранее „МО“, что и сейчас отставка на таком уровне воспринимается как крайняя степень нелояльности», — пишет телеграм-канал.

Смена главы ЦБ — это большое событие. Особенно если это Набиуллина. Банк России отвечает и за денежно-кредитную политику, и за надзор за финансовыми институтами. «Это примерно как если бы один орган устанавливал правила дорожного движения, выписывал штрафы, решал, кому выдавать водительские права, и при этом определял цену бензина. В большинстве развитых стран — США, Великобритании, еврозоне — эти функции распределены между несколькими ведомствами. В России все замкнуто на одну институцию и, по сути, на одного человека — Набиуллину», — объяснял The Bell.

Роль Набиуллиной настолько велика, поскольку она, по данным СМИ, пользуется полным доверием Путина. За счет этого ей удается поддерживать подлинную независимость ЦБ и отбиваться от нападок представителей реального сектора, который после начала войны обвинял ее в поддержании слишком высокой ключевой ставки, тормозящей экономику. Поэтому уход Набиуллиной в любом случае чреват потрясениями, объяснял The Bell: если новый глава ЦБ продолжит жесткий курс Набиуллиной, он встретит критику без «щита» в виде доверия Путина; если же он будет прислушиваться к «пожеланиям» реального сектора, это грозит пошатнуть макроэкономическую стабильность страны.