The Bell узнал о трех вероятных кандидатах на место главы Центробанка. Срок полномочий Эльвиры Набиуллиной истекает в 2027 году

Российские чиновники и банкиры обсуждают в разговорах друг с другом три вероятные кандидатуры на место главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, пишет The Bell. Срок ее полномочий истекает 24 июня 2027 года.

Один из возможных кандидатов — замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Однако, по словам источника The Bell, Орешкин «раньше хотел, а сейчас уже вроде нет — на должности в Кремле у него все хорошо».

Другой вероятный сменщик Набиуллиной — глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра и главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Источник The Bell отмечает, что кандидатуру Фрадкова «вероятно, обсуждали, потому что сейчас ПСБ — один из самых главных банков».

Третий кандидат — глава ВТБ Андрей Костин. «Но Костину эта идея не нравится — ему и так хорошо, Орешкин больше хочет быть премьером, а Фрадков на все согласен. Сама Набиуллина хочет на волю, но чувства у нее смешанные», — говорит собеседник The Bell.

Как отмечает издание, решение о назначении главы ЦБ в России принимает только один человек — Владимир Путин, и пока новая кандидатура, по словам источников, не обсуждается «ни в широком, ни в узком кругу». «Сама Набиуллина исходит из того, что работает до конца срока полномочий без продления», — сказал журналистам ее знакомый.

Для Набиуллиной это третий и — по закону — последний срок. Однако «закон всегда можно поменять», говорят два федеральных чиновника.

