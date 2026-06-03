Эльвира Набиуллина пропала из числа спикеров ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе Петербургского международного экономическго форума. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Центробанку.

Причин отсутствия Набиуллиной источники не уточнили.

Первоначально планировалось, что глава Центробанка примет участие в двух сессиях: «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» и «Кибермошенничество: кому платить по счетам?»

У Эльвиры Набиуллиной в 2027 году истекает третий срок на посту главы Центробанка, по закону она должна его покинуть. The Bell называл наиболее вероятными кандидатами замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова и главу ВТБ Андрея Костина. При этом источники The Bell указывали, что «закон всегда можно поменять».

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