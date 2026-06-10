Набиуллиной и ее заместителей не оказалось на совещании у Путина, где обсуждали инфляцию и ключевую ставку

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором в том числе обсуждались экономические вопросы — снижение инфляции и возможное уменьшение ключевой ставки. На встрече не было ни главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, ни ее заместителей, отмечает «Агентство».

При этом на предыдущих совещаниях по экономике глава ЦБ присутствовала. «Агентство» пишет, что она пропустила только одно совещание 5 мая, на котором ее заменял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Набиуллиной нет в публичном пространстве уже около недели. 4 июня она должна была выступить на одной из главных сессий Петербургского экономического форума, но ее имя пропало из списка спикеров. Затем стало известно, что она пропустит конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня. В пресс-службе ЦБ отсутствие Набиуллиной на мероприятиях объяснили тем, что она находится на больничном.

В июне 2027 года у Набиуллиной истекает срок полномочий на посту главы Центробанка. Это ее третий и последний срок. The Bell писал, что на замену ей пока рассматриваются три кандидатуры — замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и глава ВТБ Андрей Костин. Решение, кого назначить на эту должность, в любом случае будет принимать только один человек — Владимир Путин, отмечало издание.

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