В Армении подсчитали результаты парламентских выборов. Это триумф Пашиняна? А какими теперь будут отношения Еревана с Москвой? Итоги голосования в двух абзацах

Никол Пашинян голосует на выборах, 7 июня 2026 года Chen Junfeng / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Пашинян победил или все-таки нет?

Победил, но с оговоркой. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,8% голосов. Этого результата достаточно для парламентского большинства, позволяющего единолично сформировать правительство. Однако недостаточно для конституционного большинства, которое позволило бы устроить референдум о поправках к Конституции. Он нужен Пашиняну, чтобы подписать мирный договор с Азербайджаном: Баку требует от Еревана убрать из Конституции упоминания о воссоединении с Нагорным Карабахом. Если бы партия Пашиняна получила хотя бы 65% голосов, она могла бы сама назначить референдум. А так ей придется искать союзников среди пророссийской оппозиции, которая не хочет его проводить.

Армения перестанет дружить с Россией или все-таки нет?

Скорее нет. Перед выборами Москва начала кампанию давления на Ереван, обвиняя Пашиняна в сближении с Западом. Российские власти запретили импорт армянских фруктов, потребовали референдума о выборе между ЕС и , угрожали повышением цены на газ и повторением украинского сценария. Пашинян троллил Владимира Путина, но говорил, что не намерен делать выбор между Европой и Россией. После выборов он повторил это, но уже в более . Аналитики предполагают, что он отношения с Западом, при этом стараясь не злить Москву: экономика Армении слишком зависит от России, чтобы рисковать ею ради сближения с Европой, которое только началось.

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