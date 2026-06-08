Александр Патрин / ТАСС / Profimedia

Администрация президента РФ «рекомендовала» государственным и лояльным власти СМИ подчеркивать в своих материалах, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила на выборах меньше 50% голосов. Об этом рассказал «Медузе» сотрудник одного из крупных СМИ, лояльных Кремлю.

Сотрудникам СМИ дали указание подавать результаты выборов как «проигрыш» Пашиняна и посоветовали использовать именно это слово. Кроме того, политический блок администрации президента «рекомендует» подчеркивать нарушения, допущенные на выборах, чтобы «посеять сомнения в легитимности» Пашиняна.

По данным ЦИК Армении, «Гражданский договор» набрал по итогам выборов 49,81% голосов. Партия Пашиняна получила 61 место в парламенте из 105.

Как о выборах рассказали по телевизору

Первый канал : «По официальным данным, партия „Гражданский договор“ Никола Пашиняна набирает чуть менее 50%, но получает право единолично формировать правительство».

: «По официальным данным, партия „Гражданский договор“ Никола Пашиняна набирает чуть менее 50%, но получает право единолично формировать правительство». «Россия 1» : «ЦИК Армении завершил подсчет голосов, правящая партия „Гражданский договор“ набрала меньше 50%, а вот оппозиция, несмотря на беспрецедентное давление, совокупно почти 40% — это 460 тысяч голосов против политики премьера Никола Пашиняна».

: «ЦИК Армении завершил подсчет голосов, правящая партия „Гражданский договор“ набрала меньше 50%, а вот оппозиция, несмотря на беспрецедентное давление, совокупно почти 40% — это 460 тысяч голосов против политики премьера Никола Пашиняна». НТВ: «По предварительным данным, партия Никола Пашиняна „Гражданский договор“ набирает более 49% голосов».

Мы знаем, что все устали от призывов о помощи и боятся действовать, потому что каждый день появляются новые запреты и способы давления. Но еще мы знаем, что людям, оказавшимся в российских тюрьмах из-за их антивоенной позиции, политических взглядов или просто по нелепой случайности, по-прежнему нужна помощь. Даже так — помощь ОЧЕНЬ нужна им самим и их близким. Пожалуйста, не оставляйте их одних.

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Как о выборах рассказали государственные агентства и другие лояльные власти СМИ

РИА Новости

Новость о результатах выборов вышла под заголовком «Партия Пашиняна не набрала 50% голосов на выборах в Армении». Потом главной на сайте агентства стала новость «Власти Армении грубо нарушали процедуры проведения выборов, заявила Захарова».

РИА Новости также пишет о том, что «в Ереване многие избиратели разочарованы результатами выборов», а в Межпарламентской ассамблее СНГ «рассказали о тяжелой атмосфере на выборах». По мере обработки бюллетеней для голосования государственное агентство сообщало, что «лидерство партии Пашиняна на выборах сократилось», а потом «продолжило снижение».

Кроме того, РИА Новости опубликовало колонку «Пиррова победа Никола Пашиняна», которую написала обозреватель агентства Ирина Алкснис.

ТАСС

Новость об итогах выборов вышла под заголовком «ЦИК Армении: партия Пашиняна, предварительно, получила 49,81% голосов». Кроме того, агентство выпустило такие новости:

«Песков: Россия видит сообщения о многочисленных нарушениях на выборах в Армении».

«Захарова: выборы в Армении прошли на фоне давления на оппозицию».

«Захарова: гонения в ходе кампании в Армении обрушились на поддерживающих связи с РФ».

«Эксперт Ованнисян: партия Пашиняна не получила конституционного большинства».

«В Межпарламентской ассамблее СНГ отметили большое количество арестов в ходе выборов в Армении».

Вместе с тем ТАСС опубликовал обзорный материал под заголовком «Партия Пашиняна получает право единолично формировать кабмин. Итоги выборов в Армении».

«Интерфакс»

Итоги выборов он подвел в новости «Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81% после подсчета 100% голосов». «Интерфакс» также написал о том, что «в Кремле фиксируют сообщения о нарушениях в ходе выборов в Армении».

«Ведомости»

«Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна получила меньше 50% голосов».

«Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении».

РБК

На сайте издания вышел материал, в заголовке которого победитель выборов вообще не указан: «Итоги парламентских выборов в Армении. Главное». По состоянию на 15:00 мск главной на сайте РБК была новость под заголовком «Москва заявила о нарушении демократических процедур на выборах в Армении».

Что еще говорит российская пропаганда о выборах в Армении

«Нарушения, махинации, беспрецедентное давление. Паралич избирательной системы» Как российская пропаганда рассказывает о выборах в Армении, которые выиграла партия Пашиняна

Что еще говорит российская пропаганда о выборах в Армении

«Нарушения, махинации, беспрецедентное давление. Паралич избирательной системы» Как российская пропаганда рассказывает о выборах в Армении, которые выиграла партия Пашиняна