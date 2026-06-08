«Нарушения, махинации, беспрецедентное давление. Паралич избирательной системы» Как российская пропаганда рассказывает о выборах в Армении, которые выиграла партия Пашиняна

Александр Патрин / ТАСС / Profimedia

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, которые прошли 7 июня. Она набрала 49,82% голосов. В новом составе парламента сторонники Пашиняна получат 61 место из 105. Альянс «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна получает 23,28% голосов, блок «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, находится на третьем месте с 9,93%. Рассказываем, как на результаты выборов в Армении отреагировала российская пропаганда.

Это пересказ новостных сюжетов российских пропагандистских каналов. Кроме того, в обзор вошла колонка, опубликованная на сайте РИА Новости. Пересказ не является дословным, но смысл цитат полностью сохранен.

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Нарушения, махинации, беспрецедентное давление на оппозицию. Выборы запомнятся высокой явкой и большим количеством нарушений, с самого начала они превратились в череду громких скандалов. Происходящее на участках в Армении — это паралич избирательной системы. Сторонники партии Пашиняна подсказывали избирателям, как голосовать. Действующий премьер использовал любые методы, чтобы остаться у власти. Обещания Пашиняна о сотрудничестве с Европой — пока только слова, а потеря российского рынка — уже реальность. Пока в республику поступает дешевый газ из России, делать громкие заявления несложно. Пашинян давит на оппозицию, угрожая тюремными сроками ее лидерам.

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Явка составила 59%, что на 10% больше, чем на предыдущих выборах. Эксперты заявляли, что такая активность связана с пробуждением народа, который готов взять ответственность за свое будущее. Пашинян начал борьбу за третий срок давно. В июне 2025 года задержали , хотя он всего лишь защищал церковь, с которой у премьера . Ближе к выборам аресты потенциальных конкурентов усилились, но боевого духа оппозиции не сломили. На этот раз десятками сажали в день выборов, задержаны более 200 представителей оппозиции. На одних участках пытались выносить бюллетени, на других люди голосовали по двое в одной кабинке. Создание конфликта называют фирменным методом Пашиняна — раздувая общественное несогласие по самым разным вопросам, он по классике разделяет и властвует.

выпуск новостей в 8 утра

В правящей партии не стали дожидаться результатов подсчета голосов. В полночь Пашинян уже говорил о победе. Оппозиция назвала это давлением на ЦИК и узурпацией власти. Это были самые скандальные выборы, власти не стеснялись вмешиваться в процесс голосования. Обыски, аресты, нарушения на участках — только в день голосования в ЦИК поступило 23 обращения, но выборы в Армении признаны состоявшимся.

колонка обозревателя агентства Ирины Алкснис

Партия Пашиняна набирает 49,91% голосов, формально — прекрасный результат, а по сути — горькое поражение. Предвыборная кампания в стране шла под контролем действующего премьера, оппозиционеры находятся под уголовным преследованием, за границей голосовать было нельзя, потому что голоса армян в России ушли бы не правящей партии. Оппозицию пытались деморализовать — Пашинян объявил о своей победе уже в полночь и созвонился с Эммануэлем Макроном. Пашинян планирует радикальную смену геополитического курса Армении, но это придется делать во время резкого ухудшения социально-экономической ситуации. Россия и другие члены не собираются оплачивать сближение Армении с Евросоюзом. Последствия разрыва с Россией ей предстоит ощутить в ближайшее время.

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