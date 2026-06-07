Как прошли выборы в Армении: экзит-полы отдают победу Пашиняну, явка была высокой, а день голосования сопровождался арестами сторонников пророссийского блока
В Армении завершились выборы в парламент страны — Национальное собрание. Явка по сравнению с голосованием 2021 года выросла почти на 10% и приблизилась к 59%. Первые результаты ЦИК Армении объявит поздно вечером 7 июня. Экзит-полы отдают победу партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Но результаты опросов избирателей разнятся, и хватит ли партии голосов, чтобы удержаться у власти, пока неизвестно. Следом за ней предпочтения распределились между оппозиционными силами: блоком «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером, главой промышленно-строительной группы «Ташир» Самвелом Карапетяном, блоком «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, партиями «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна. «Медуза» рассказывает главное о том, что происходило в стране в день голосования.
- Голосование шло с восьми утра до восьми вечера по местному времени на 2005 участках по всей стране. Всего в выборах имели право поучаствовать 2,486 миллиона избирателей. Явка, по данным ЦИК Армении, составила 58,97% (1,477 миллиона человек). Для сравнения, на парламентских выборах в 2021 году показатель был ниже — 49,4%
- В выборах участвовали 18 политических сил: 16 партий и два альянса. Для партий был установлен проходной барьер в 4%. Для блоков, куда входят до трех партий, — 8%, для объединений из четырех и более партий — 10%. Порог явки в Армении при этом не предусмотрен.
- Согласно первым результатам опросов избирателей на выходе с участков (экзит-полов), победу на выборах одерживает правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Правда, хватит ей ли этого для сохранения у власти, пока непонятно. Экзит-полы дают широкий разброс результатов. Так, издание News.am цитирует опрос, проведенный неназванным источником, согласно которому у «Гражданского договора» 32,7% голосов. А вот экзит-пол, проведенный самим «Гражданским договором» и цитируемый провластным изданием Civic.am, дает партии Пашиняна 56,7%.
- Результаты пророссийского блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, согласно тем же опросам, составляют 29% и 17,5% соответственно. В сообщении News.am говорится, что другие оппозиционные силы — блок «Армения» Роберта Кочаряна, партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Крылья единства» Армана Татояна — набирают 13,2%, 6,1% и 4,6%. В совокупности это дает противникам Пашиняна возможность сформировать парламентское большинство с результатом в 52,9% полученных голосов.
- Более точных результатов голосования стоит дожидаться ближе к полуночи по местному времени (11 вечера по московскому времени), когда ЦИК Армении объявит итоги подсчета первых бюллетеней.
- Никол Пашинян проголосовал еще рано утром на одном из участков в Ереване. После того, как премьер отдал свой голос, он заявил журналистам, что напряженность в отношениях с Россией, предварявшая выборы, создается искусственно: «Отношения имеют институциональную основу и опираются на взаимное уважение. Некоторые действующие в Армении силы пытаются создать напряженность». Пашинян заверил, что имеет «очень тесные отношения» с Владимиром Путиным, и добавил, что Армения не может быть лишена статуса члена Евразийского экономического союза, так как «все решения там принимаются консенсусом» и Ереван «имеет право вето, как и все другие страны».
- В течение дня премьер, впрочем, говорил и о плюсах интеграции с Евросоюзом. Так, на брифинге для журналистов Пашинян заявил, что рынок ЕС будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин. Он напомнил о телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который состоялся 4 июня. Глава ЕК заявила, что Брюссель готовит меры поддержки Армении, среди которых — финансовая помощь на сумму более 50 миллионов евро. ЕС также якобы планирует упростить доступ на европейский рынок некоторых товаров из Армении. «Сельскохозяйственная продукция Республики Армения будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима», — передал Пашинян слова фон дер Ляйен.
- Главный оппонент премьера, находящийся под домашним арестом лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, был доставлен на один из участков в Ереване. Там политик смог проголосовать, а также успел сообщить журналистам, что прямо в день выборов происходят массовые аресты его сторонников: «Очень многих ребят и сегодня арестовали. Вчера арестовали более 100 человек. Ничего страшного». Миллиардер отметил, что сам он голосовал «за формирование легитимной власти», и опроверг обвинения в даче взяток. Также он выразил уверенность в своей победе, после которой, по его словам, Армения будет проводить сбалансированную международную политику: «Мы должны иметь хорошие отношения со всеми — и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что будем иметь хорошие отношения только с Россией или только с Америкой. В нашем случае баланс однозначно будет».
- Представители «Сильной Армении» также заявили, что полиция незаконно ворвалась в офис блока в городе Гюмри и задержала троих человек. В альянсе утверждают, что цель этих действий — сорвать работу штаба: адвокатам не дают войти внутрь и защитить права граждан.
- По данным предвыборного штаба правящего «Гражданского договора», накануне, 6 июня, было задержано 200 человек из-за нарушения избирательного законодательства в день тишины. Глава штаба Араик Арутюнян отмечал, что инициировано несколько расследований и возбуждено множество дел.
- О нарушениях со стороны «Сильной Армении» в день голосования сообщал и Антикоррупционный комитет страны. Ведомство возбудило уголовное дело по факту предоставления кандидатом в депутаты от блока Карапетяна избирательных взяток жителям Лорийской области. В рамках расследования были проведены аресты, обыски и другие процессуальные действия.
- Уже к вечеру в Антикоррупционном комитете также сообщили, что ведомство совместно с Котайкским региональным управлением уголовной полиции МВД раскрыло схему подкупа около 45 избирателей на общую сумму 7,5 миллиона драмов. По этому делу арестованы семь человек.
- Всего на горячую линию МВД по состоянию на вторую половину дня поступило 57 сообщений о нарушениях на выборах; 14 человек были задержаны.
- Арестованы были и два председателя и один секретарь избирательных комиссий. Об этом заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян. С каким именно делом были связаны эти процессуальные действия, он не уточнил.
- Как отмечали наблюдатели, обстановка на улицах Еревана в день голосования была спокойная. Приток избирателей на участки усилился ближе ко второй половине дня. После закрытия участков в центр столицы Еревана стали стягиваться усиленные наряды полиции.
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