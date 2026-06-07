Как прошли выборы в Армении: экзит-полы отдают победу Пашиняну, явка была высокой, а день голосования сопровождался арестами сторонников пророссийского блока

Голосование на избирательном участке в Ереване, 7 июня 2026 года Karen Minasyan / AFP / Scanpix / LETA

В Армении завершились выборы в парламент страны — Национальное собрание. Явка по сравнению с голосованием 2021 года выросла почти на 10% и приблизилась к 59%. Первые результаты ЦИК Армении объявит поздно вечером 7 июня. Экзит-полы отдают победу партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Но результаты опросов избирателей разнятся, и хватит ли партии голосов, чтобы удержаться у власти, пока неизвестно. Следом за ней предпочтения распределились между оппозиционными силами: блоком «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером, главой промышленно-строительной группы «Ташир» Самвелом Карапетяном, блоком «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, партиями «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна. «Медуза» рассказывает главное о том, что происходило в стране в день голосования.

Как Армения готовилась к выборам

В Армении проходят выборы. На них решится, как будет дальше развиваться страна: в сторону Европы или России Пашиняну противостоят четыре пророссийских политика, а из РФ должны прилететь голосовать армяне (кстати, прилетят ли?)

Как Армения готовилась к выборам

В Армении проходят выборы. На них решится, как будет дальше развиваться страна: в сторону Европы или России Пашиняну противостоят четыре пророссийских политика, а из РФ должны прилететь голосовать армяне (кстати, прилетят ли?)

Голосование шло с восьми утра до восьми вечера по местному времени на 2005 участках по всей стране. Всего в выборах имели право поучаствовать 2,486 миллиона избирателей. Явка, по данным ЦИК Армении, составила 58,97% (1,477 миллиона человек). Для сравнения, на парламентских выборах в 2021 году показатель был ниже — 49,4%

Очередь избирателей на участке в Ереване, 7 июня 2026 года Yuri Kochetkov / Sputnik Yerevan Armenia / Scanpix / LETA

В выборах участвовали 18 политических сил: 16 партий и два альянса. Для партий был установлен проходной барьер в 4%. Для блоков, куда входят до трех партий, — 8%, для объединений из четырех и более партий — 10%. Порог явки в Армении при этом не предусмотрен.

Согласно первым результатам опросов избирателей на выходе с участков (экзит-полов), победу на выборах одерживает правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Правда, хватит ей ли этого для сохранения у власти, пока непонятно. Экзит-полы дают широкий разброс результатов. Так, издание News.am цитирует опрос, проведенный неназванным источником, согласно которому у «Гражданского договора» 32,7% голосов. А вот экзит-пол, проведенный самим «Гражданским договором» и цитируемый провластным изданием Civic.am, дает партии Пашиняна 56,7%.

Результаты пророссийского блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, согласно тем же опросам, составляют 29% и 17,5% соответственно. В сообщении News.am говорится, что другие оппозиционные силы — блок «Армения» Роберта Кочаряна, партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Крылья единства» Армана Татояна — набирают 13,2%, 6,1% и 4,6%. В совокупности это дает противникам Пашиняна возможность сформировать парламентское большинство с результатом в 52,9% полученных голосов.

Более точных результатов голосования стоит дожидаться ближе к полуночи по местному времени (11 вечера по московскому времени), когда ЦИК Армении объявит итоги подсчета первых бюллетеней.

Никол Пашинян проголосовал еще рано утром на одном из участков в Ереване. После того, как премьер отдал свой голос, он заявил журналистам, что напряженность в отношениях с Россией, предварявшая выборы, создается искусственно: «Отношения имеют институциональную основу и опираются на взаимное уважение. Некоторые действующие в Армении силы пытаются создать напряженность». Пашинян заверил, что имеет «очень тесные отношения» с Владимиром Путиным, и добавил, что Армения не может быть лишена статуса члена Евразийского экономического союза, так как «все решения там принимаются консенсусом» и Ереван «имеет право вето, как и все другие страны».

Никол Пашинян опускает избирательный бюллетень в урну, 7 июня 2026 года Anthony Pizzoferrato / AP / Scanpix / LETA

В течение дня премьер, впрочем, говорил и о плюсах интеграции с Евросоюзом. Так, на брифинге для журналистов Пашинян заявил, что рынок ЕС будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин. Он напомнил о телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который состоялся 4 июня. Глава ЕК заявила, что Брюссель готовит меры поддержки Армении, среди которых — финансовая помощь на сумму более 50 миллионов евро. ЕС также якобы планирует упростить доступ на европейский рынок некоторых товаров из Армении. «Сельскохозяйственная продукция Республики Армения будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима», — передал Пашинян слова фон дер Ляйен.

Главный оппонент премьера, находящийся под домашним арестом лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, был доставлен на один из участков в Ереване. Там политик смог проголосовать, а также успел сообщить журналистам, что прямо в день выборов происходят массовые аресты его сторонников: «Очень многих ребят и сегодня арестовали. Вчера арестовали более 100 человек. Ничего страшного». Миллиардер отметил, что сам он голосовал «за формирование легитимной власти», и опроверг обвинения в даче взяток. Также он выразил уверенность в своей победе, после которой, по его словам, Армения будет проводить сбалансированную международную политику: «Мы должны иметь хорошие отношения со всеми — и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что будем иметь хорошие отношения только с Россией или только с Америкой. В нашем случае баланс однозначно будет».

Самвел Карапетян голосует на участке в Ереване, 7 июня 2026 года Paul Dza / SIPA / Scanpix / LETA

Представители «Сильной Армении» также заявили, что полиция незаконно ворвалась в офис блока в городе Гюмри и задержала троих человек. В альянсе утверждают, что цель этих действий — сорвать работу штаба: адвокатам не дают войти внутрь и защитить права граждан.

По данным предвыборного штаба правящего «Гражданского договора», накануне, 6 июня, было задержано 200 человек из-за нарушения избирательного законодательства в день тишины. Глава штаба Араик Арутюнян отмечал, что инициировано несколько расследований и возбуждено множество дел.

О нарушениях со стороны «Сильной Армении» в день голосования сообщал и Антикоррупционный комитет страны. Ведомство возбудило уголовное дело по факту предоставления кандидатом в депутаты от блока Карапетяна избирательных взяток жителям Лорийской области. В рамках расследования были проведены аресты, обыски и другие процессуальные действия.

Уже к вечеру в Антикоррупционном комитете также сообщили, что ведомство совместно с Котайкским региональным управлением уголовной полиции МВД раскрыло схему подкупа около 45 избирателей на общую сумму 7,5 миллиона драмов. По этому делу арестованы семь человек.

Всего на горячую линию МВД по состоянию на вторую половину дня поступило 57 сообщений о нарушениях на выборах; 14 человек были задержаны.

Арестованы были и два председателя и один секретарь избирательных комиссий. Об этом заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян. С каким именно делом были связаны эти процессуальные действия, он не уточнил.

Как отмечали наблюдатели, обстановка на улицах Еревана в день голосования была спокойная. Приток избирателей на участки усилился ближе ко второй половине дня. После закрытия участков в центр столицы Еревана стали стягиваться усиленные наряды полиции.

Материал обновляется…

Как Россия и Армения ссорились перед выборами

Россия и Армения сползают в новый кризис Кремль не устраивает прозападный курс Еревана. Путин почти открыто угрожает украинским сценарием

Как Россия и Армения ссорились перед выборами

Россия и Армения сползают в новый кризис Кремль не устраивает прозападный курс Еревана. Путин почти открыто угрожает украинским сценарием

«Медуза»