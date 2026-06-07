Пашинян заявил, что Евросоюз пообещал Армении беспошлинную торговлю сельхозпродукцией

Рынок Евросоюза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на брифинге в день парламентских выборов.

Он напомнил о телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который состоялся 4 июня. Глава ЕК заявила, что Евросоюз готовит меры поддержки Армении, среди которых — финансовая помощь на сумму более 50 миллионов евро. По ее словам, ЕС также планирует упростить доступ на европейский рынок некоторых товаров из Армении.

«Помимо того, что сейчас будет оказана срочная поддержка в размере 50 миллионов евро для субсидирования искусственных проблем, связанных с экспортом сельскохозяйственной и другой продукции, [Урсула фон дер Ляйен] также передала еще одну очень важную информацию: сельскохозяйственная продукция Республики Армения будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима», — заявил Пашинян.

В последние месяцы отношения России и Армении резко ухудшились. Москва обвиняет Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сблизиться с Европой Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении — цветов, минеральной воды, овощей, зелени, персиков, клубники, яблок и рыбы.

Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан также требует от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе ( ) или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. Пашинян отказался проводить референдум.

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