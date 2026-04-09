В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о незаконном использовании персональных данных Источник ТАСС утверждает, что издание проверяют на связи с «Новой газетой Европа» и Антивоенным комитетом России

Днем 9 апреля в редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обыском сотрудники спецслужб в масках. Об этом сообщили сами журналисты. «Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — говорилось в сообщении в телеграм-канале «Новой».

Пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова рассказала «Осторожно Media», что в редакции находятся более десяти сотрудников, связи с ними нет. К самой редакции приехал адвокат Калой Ахильгов. Он сообщил, что его не пустили в офис газеты под предлогом того, что он «слишком одиозный».

В московском управлении МВД вскоре заявили, что расследуют уголовное дело о незаконном использовании, передаче или хранении информации, содержащей персональные данные (статья 272.1 УК). Полиция утверждает, что установила «круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам», которые готовили материалы «негативного содержания в отношении граждан России». По данным МВД, фигуранты дела в 2025-2026 годах искали на «частных ресурсах хранения персональных данных» информацию о гражданах, которая затем использовалась в статьях, публикуемых в неких телеграм-каналах.

В МВД заявили, что продолжают следствие действия, в том числе обыски. «Новая газета» в пресс-релизе ведомства об уголовном деле не упоминается, но «Интерфаксу» в полиции уточнили, что речь идет именно об этом издании.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что силовики якобы проверяют издание на связь с «Новой газетой Европа» и Антивоенным комитетом России. Официального подтверждения этой информации нет. «Новая газета Европа» объявлена в России «нежелательной» организацией, Антивоенный комитет — «террористической» организацией.

«Новая газета» была основана в 1993 году группой журналистов, в том числе Дмитрием Муратовым, который стал ее главным редактором. В 2021 году он получил Нобелевскую премию мира. В конце марта 2022 года газета приостанавливала работу. Это произошло после того, как Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения за то, что газета в своих публикациях упомянула «иностранных агентов» без маркировки. Тогда же по требованию РКН газета удалила репортажи журналистки Елены Костюченко из оккупированного на тот момент Херсона и Николаева. Часть журналистов издания уехали за границу и стала выпускать «Новую газету Европа».

Оставшиеся в России журналисты запустили журнал «Новая рассказ-газета» («НО»), но его сайт вскоре заблокировали. В сентябре 2022 года Басманный районный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты». Лицензии также была лишена «Новая рассказ-газета» Поводом к иску, по утверждению РКН, стало непредоставление властям в установленные законом сроки устава редакции.

«Новая газета» в настоящее время выпускает ежемесячный журнал «Новая газета. Журнал», который выходит в том числе в печатном виде. Журналисты издания продолжают работать в России.

«Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников» Редакция «Новой газеты» — о решении суда аннулировать регистрацию издания

Читайте также

«Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников» Редакция «Новой газеты» — о решении суда аннулировать регистрацию издания

Фото на обложке: Юрий Кочетко / EPA / Scanpix / LETA