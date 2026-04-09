Из редакции «Новой газеты» вынесли человека без сознания. По данным «Осторожно, новости», это сотрудник силового ведомства, которому стало плохо во время обыска

В Москве из редакции «Новой газеты», где проходят обыски, на руках вынесли мужчину без сознания, видео случившегося опубликовали RTVI и «Осторожно, новости».

На видео попал момент, как врачи и сотрудники правоохранительных органов в масках выносят из здания мужчину в костюме на импровизированных носилках. Его укладывают на каталку, а затем грузят ее в машину скорой помощи.

По данным «Осторожно, новости», человек, которого увезли на машине скорой помощи из редакции «Новой газеты», — сотрудник силового ведомства. «Он почувствовал недомогание в области сердца во время следственных мероприятий в офисе издания», — пишет телеграм-канал.

«Новая газета» в свою очередь, подтвердила, что госпитализированный — не работает в редакции.

Днем 9 апреля сотрудники спецслужб в масках пришли с обыском в редакцию «Новой газеты» в Москве. Обыск проходит по делу о незаконном использовании персональных данных. Задержан обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин.

В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о незаконном использовании персональных данных Источник ТАСС утверждает, что издание проверяют на связи с «Новой газетой Европа» и Антивоенным комитетом России

В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о незаконном использовании персональных данных Источник ТАСС утверждает, что издание проверяют на связи с «Новой газетой Европа» и Антивоенным комитетом России