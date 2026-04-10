Обыск в «Новой газете» идет уже более 12 часов
Источник: «Осторожно, новости»
Обновление. «Новая газета», которая первоначально сообщила, что обыск завершен, уточнила, что в редакции после полуночи осталась часть сотрудников издания. Некоторых журналистов при этом отпустили.
Полицейские покинули редакцию «Новой газеты» в Москве после обыска, который проходил в течение 9 апреля.
Следственные действия завершились около полуночи, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». В руках у полицейских, выходящих из здания, заметили лом и устройства для вскрытия дверей, а также предметы, изъятые в ходе обыска в редакции.
«Новая газета» сообщила, что журналистов отпустили после обыска, который продолжался 12 часов.
Обыск в «Новой газете» начался около полудня. В редакции находились несколько сотрудников издания. Адвокатов в здание не пускали.
Полицейские задержали обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина. Его заподозрили в незаконном использовании персональных данных. Он задержан на 48 часов.