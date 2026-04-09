Журналист Юрий Дудь выпустил на своем ютьюб-канале четырехчасовое интервью Павла Губарева — одного из лидеров пророссийских активистов в Донбассе в 2014 году. Во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе и полномасштабной российско-украинской войне, Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области, а затем отвечал за вербовку в войска самопровозглашенной ДНР — Народную милицию. После начала большой войны России с Украиной Губарев участвовал в боевых действиях, а также вступил в «Клуб рассерженных патриотов» Игоря Стрелкова (Гиркина), участники которого поддерживают войну, но критикуют российские власти. Губарев выходил на протесты после ареста Стрелкова, но когда тот объявил о намерении участвовать в выборах президента 2024 года, публично раскритиковал его. В интервью Дудю бывший «народный губернатор» рассказал об участии Кремля в событиях 2014 года в Донбассе, своем отношении к большой российско-украинской войне, а также о том, кто на самом деле, по его мнению, управляет Россией. Приводим некоторые цитаты из этого интервью с небольшой редактурой.

О российско-украинской войне

Это не совсем война, она носит договорной характер. Нет определенных четких целей. Если у Украины есть цель и правда такая: «На нас напали, мы вернем свои территории». То у нас цели до сих пор не объявлены: чего мы хотим, что мы делаем, ради чего все это и где мы должны победить. Это не озвучено.

Мы воюем пятый год, а возрождение армии не происходит. И то, что происходит на фронте, заставляет задуматься, что это никакая не война, это жертвоприношение. У войны — один организатор (кто именно, Губарев не уточнил — прим. «Медузы»). И в Киеве, и в Кремле каким-то образом управляют этим процессом, война носит полностью управляемый характер. Это невозможно анализировать, можно только смотреть как спектакль, у которого есть режиссеры. Но здесь кровь настоящая, и народ — украинский и русский — платят кровавую цену за это.

О Путине и России

Россия — не вполне суверенное государство и в некоторых аспектах находится под внешним управлением. Путин — либо это этикетка на этой всей структуре, которая называется Россия, либо это системная программа, либо это, может, религия какая-то, потому что кто-то Путина ругает, кто-то им восхищается. В состоянии войны я бы не персонализировал, а назвал это просто колониальной системой, где Путин просто элемент, менеджер. Кто начальник Путина, я не знаю. Это у него надо спросить.

Путин — это какая-то управленческая утилита в операционной системе. Как она может принять решение (о полномасштабной войне с Украиной)? Принимает решение человек, который сидит за компьютером и запускает эти программы. А запущена она оператором (кто он, Губарев так и не смог объяснить)… Это никакой не Путин, боже упаси. <…>

Против Путина нельзя высказываться. Страна воюет и за высказывания против Путина сажают в тюрьму. Поэтому давай не будем о нем говорить. Тем более я объяснил, что не считаю, что у нас персоналистская диктатура. Россия — криптоколония, центры управления которой находятся в основном за рубежом. <…> Метрополия — условный Лондон, но это не страна Великобритания, а какая-то группа лиц, связанная с британской аристократией — старыми деньгами и банкирами. А Путин — генерал-резидент.

Об Игоре Стрелкове (Гиркине)

Игорь Стрелков участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году и захвате города Славянска. Он называл себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине. После начала полномасштабного вторжения в Украину Стрелков поддержал войну, но критиковал российское руководство за, по его мнению, недостаточно активные действия. Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении малайзийского «боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолет. В результате крушения погибли 298 человек. В июле 2023 года Стрелкова задержали, а в январе 2024-го приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Поводом для преследования стали два поста в телеграм-канале Стрелкова о Крыме и выплатах военным из самопровозглашенной ДНР. После ареста Стрелкова в 2023 году Павла Губарева задержали у здания Мещанского суда Москвы.

Пост с критикой Гиркина, после того как он заявил о своем решении идти на выборы президента — это я не переобулся и не соскочил. Первым делом [после ареста Гиркина] я организовал митинг, я — единственный человек, которого репрессировали на протестах за свободу Стрелкова. А амбиции его… Он же ничего мне об этом не сообщил. Если бы он мне сообщил, я бы сразу ему пожал руку и сказал: «Игорь Иваныч, извините. Занимайтесь [сами]. Я в авантюры такие не играю».

Ну какой президент? Надо миллиард долларов собрать, чтобы были люди с этими деньгами за спиной, чтобы ты смог в эти игры сыграть. С ним никто бы не стал. Это старый уставший человек, воевавший, с интересной биографией, умный, положительный. Я рад, что с ним знаком. Но то, что я написал про него… Мне не нужно было этого делать, потому что он в тюрьме. Но я это сделал не потому, что мне нужно было публично отречься, а потому что наболело.

Об Алексее Навальном

Навальный — украинский политик, который почему-то действовал в России. Все очень просто. Вот вопрос Крыма — он же плавал в этом вопросе. Он смелый человек, очевидно, но он украинский политик, и спонсор его [Михаил] Фридман — украинский олигарх.

О

Когда Гиркин говорил, что ополчение «боинг» не сбивало — это чистая правда. Среди подсудимых Гиркин — левый человек. У ополчения не было «Буков». Если бы он был, я бы знал, потому что я — начальник мобилизационного управления. В этой истории я заявляю следующее: что мне засвидетельствовать нечего, кроме того, что я уже сказал; я уверен, что слова Гиркина о том, что ополчение боинг не сбивало, — это правда. Мне больше к этому вопросу добавить нечего.

О и участии Кремля в начале войны в Донбассе

Отряд [Стрелкова] был создан в Крыму. Главный российский чиновник, который открыто поддерживал финансово, ресурсно, административно весь наш протест — это . [Из Крыма] шли деньги, отряд крымский [Стрелкова] оттуда , оружие там взяли. Пропустил ли их кто-то — конечно, пропустил. Знали ли в Кремле — конечно, знали.

Теневой ввод российских войск 100% позволил сторонникам самопровозглашенных ЛНР и ДНР отбиться от украинской армии. Нас бы смяли. Не, ну мы, наверное, сражались бы. Но дела бы плохи были, действительно.