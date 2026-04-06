В «Матросской тишине» покончил с собой осужденный пожизненно по делу о теракте в «Крокусе» Якубджони Юсуфзода В тот же день еще один фигурант Джабраил Аушев тоже пытался совершить самоубийство (но ФСИН это отрицает)

Якубджони Юсуфзода в зале Басманного суда Москвы. 1 апреля 2024 года Кирилл Калинников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в следственном изоляторе, сообщили в московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot и газеты «Коммерсант», самоубийство совершил 37-летний Якубджони Юсуфзода.

СМИ утверждают, что Юсуфзода покончил с собой в московском СИЗО «Матросская тишина». Заключенного отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

«Коммерсант» сообщил, что еще один осужденный по делу о теракте в «Крокусе» Джабраил Аушев пытался покончить с собой в пересыльной тюрьме «Красная Пресня». Информацию об этом подтвердил РБК адвокат Даниэль Готье.

По словам защитника, 24-летний Аушев и раньше предпринимал попытки суицида, в том числе 12 марта — в день оглашения приговора по делу о теракте в «Крокусе». ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Аушев также пытался совершить самоубийство в следственном изоляторе в декабре 2025 года. Каждый раз, согласно сообщениям, его удавалось спасти сотрудникам ФСИН и врачам.

При этом в московском управлении ФСИН опровергли информацию о том, что Аушев попытался недавно покончить с собой.

Террористы ворвались в торгово-развлекательный комплекс «Крокус Сити» в подмосковном Красногорске перед концертом группы «Пикник» 22 марта 2024 года. Они открыли огонь по зрителям и сотрудникам «Крокуса», а потом подожгли концертный зал. Погибли 150 человек.

По количеству жертв нападение на «Крокус» стало крупнейшим терактом в современной истории России после Беслана. Тогда в 2004 году при захвате школы были убиты 333 человека.

В марте 2026 года четверых непосредственных исполнителей теракта и еще 11 фигурантов дела, которых следствие сочло их пособниками, приговорили к пожизненным срокам. Еще четверо обвиняемых получили от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев колонии. Суд проходил в закрытом режиме.

Аушев и Юсуфзода оказались среди тех, кто получил пожизненные сроки. Аушева обвинили в поставках террористам оружия и боеприпасов. Юсуфзода был обвинен в финансировании теракта за то, что переводил деньги исполнителям на аренду квартиры.

Аушев, как сообщалось, — уроженец Ингушетии из братства баталхаджинцев, как и еще трое фигурантов дела. Это религиозная группа, члены которой считают себя последователями суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева, жившего в XIX — начале XX веках.

Братство баталхаджинцев, куда входят около 20 тысяч человек, считают одним из самых закрытых и влиятельных в республике: в 1990-е потомки Белхороева и их собратья по общине занимали важные должности в Ингушетии, но в 2010-х начали терять сторонников.

Как судили фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе». 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки Это важнейший судебный процесс, но известно о нем немногое

