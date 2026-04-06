ФСИН: осужденный по делу о теракте в «Крокусе» покончил с собой в следственном изоляторе

Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО, сообщает РБК со ссылкой на московское управление ФСИН.

«На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка, сегодня будут результаты», — заявили в ведомстве.

Имя погибшего не называется.

По информации близкого к силовикам телеграм-канала Shot, самоубийство совершил 37-летний Юсуфзода Якубджони. Он сделал это в московском СИЗО «Матросская тишина». Врачи доставили его в больницу, где пытались спасти, но в итоге он умер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в комплекс в тот момент, когда там должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по зрителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 150 человек.

В марте 2026 года Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четверых исполнителей теракта. Пожизненное наказание назначили Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Кроме того, к пожизненному сроку приговорили еще 11 фигурантов дела о теракте, которых следствие считает пособниками исполнителей. Среди них был Юсуфзода Якубджони.

Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе». 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки Это важнейший судебный процесс, но известно о нем немногое

