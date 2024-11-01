«Коммерсант»: в деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта. Их подозревают в том, что они передали террористам оружие

Четыре жителя Ингушетии Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев стали фигурантами дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Коммерсант» без ссылки на источник.

Газета утверждает, что уроженцев Ингушетии обвиняют в незаконном обороте оружия, боеприпасов, а также взрывчатки (часть 5 статьи 222 УК и часть 3 статьи 222.1 УК). По данным «Коммерсанта», следователи уже объединили их дело с делом о теракте в «Крокусе».

По версии следствия, подозреваемые по просьбе исполнителей теракта переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые, а затем передали им оружие вместе с патронами, получив за это более миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии. Их уже арестовали и доставили в Москву, где под стражей находятся другие фигуранты дела. Алиева и Кулаева объявили в розыск.

Представители обвиняемых сообщили «Коммерсанту», что их подзащитные отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Следствие считает, что обвиняемые могут быть связаны с запрещенным в России боевым крылом религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, а также с украинскими спецслужбами. Ранее версию об «украинском следе» по делу о теракте в «Крокусе» продвигали российские власти.

Группа террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». Они открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар.

В результате теракта, по официальным данным, погибли не меньше 145 человек и пострадали 695 человек. Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области.

Обвиняемых в совершении теракта и людей, которые, по версии следствия, помогали террористам, арестовали. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1700 человек.

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