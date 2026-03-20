Война Тысяча четыреста восемьдесят шестой день. ЕС не смог уговорить Орбана одобрить кредит для Украины. Зеленский продолжает конфликтовать с премьером Венгрии

Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 19 марта 2026 года Yves Herman / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Мир

Лидерам стран ЕС на саммите в Брюсселе не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию и одобрить кредит в 90 миллиардов евро для Украины.

Одобрение кредита Орбан напрямую связывает с возобновлением поставок по трубопроводу «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получали нефть из России. В преддверии саммита, открывшегося в Брюсселе 19 марта, Орбан заявил: «Позиция Венгрии очень проста: мы поможем Украине, когда получим нашу нефть».

Поставки по «Дружбе» прекратились в январе. Украина тогда сообщила, что нефтепровод поврежден в результате российского удара, и предложила альтернативный маршрут поставок. Власти Венгрии и Словакии, в свою очередь, заявили, что Украина намеренно препятствует транзиту.

Что еще происходит между Венгрией и Украиной

В Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро Украина: это «захват заложников». Венгрия: они везли деньги «военной мафии»

Власти ЕС подчеркивают, что кредит и возобновление работы «Дружбы» не связаны между собой. Тем не менее, за несколько дней до саммита Евросоюз предложил Украине профинансировать ремонт трубопровода «Дружба», однако позицию Венгрии это не изменило.

Politico отмечает, что обсуждение кредита для Украины проходит на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии. По данным соцопросов, партия «Фидес» Виктора Орбана уступает по популярности оппозиционной партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра.

Большинство лидеров стран ЕС, как пишет Politico, раскритиковали позицию главы правительства Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что то, что делает премьер Венгрии, «является серьезным нарушением лояльности между государствами-членами, подрывает способность Европейского Союза действовать и наносит ущерб репутации ЕС в целом».

Председатель Евросовета Антониу Кошта сказал, что «никто не может шантажировать Европейский совет», подчеркнув, что «то, что делает Венгрия, совершенно неприемлемо».

«Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС. Никогда», — описал журналистам происходившее на заседании премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон.

какие еще были варианты кредита для Украины

ЕС не даст Украине «репарационный кредит» под залог российских активов — потому что боится ответа России В Европе так и не придумали, что можно сделать с 200 миллиардами евро, замороженными после начала большой войны

Некоторые участники встречи, по данным источников Politico, попробовали применить другой подход. «Вы должны относиться к нему [Орбану], как к шестилетнему ребенку, вы должны подстраиваться под него», — сказал изданию один из дипломатов на условиях анонимности.

Источники Politico рассказали, что на закрытом заседании в рамках саммита ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что понимает причины, по которым Орбан отказался поддержать выделение кредита Украине. Мелони, по словам одного из источников издания, назвала позицию Орбана «нормальной», потому что «обстоятельства меняются», и добавила, что «на его месте я бы это поняла». В пресс-службе правительства Италии, в свою очередь, заявили, что «фраза, приписываемая премьер-министру, не соответствует действительности».

В заседании по видеосвязи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По словам источников Politico, предполагалось, что он сможет разрядить ситуацию, пообещав как можно скорее восстановить работу газопровода. Однако, как заявил изданию один из дипломатов, Зеленский «сыграл жестко» и продолжил критиковать Орбана, который во время выступления президента Украины покинул свое место в зале.

Источник Politico предположил, что если Орбан переизберется на новый срок, тон президента Украины может поменяться. Пока же даже председатель Евросовета Антониу Кошта особо отметил, что некоторые высказывания Зеленского в адрес Орбана были «неуместными».

О чем идет речь

Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя итоги встречи лидеров ЕС, заявила, что «кредит остается заблокированным, поскольку один лидер не держит свое слово». «Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве, — сказала она. — Мы выполним свое обещание так или иначе».

Война в фотографиях. Советские мозаики в Украине

Краматорск, Музей изобразительных искусств. 19 марта 2026 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Краматорск, Донецкая область Украины. 19 марта 2026 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Город Баштанка, Николаевская область Украины. 2 июля 2022 года Pierre Crom / Getty Images

Поселок Нью-Йорк, Донецкая область Украины. 18 декабря 2022 года Pierre Crom / Getty Images

Мариуполь, завод «Азовсталь». 24 ноября 2025 года Alexandre Spalaikovitch / Art in All of Us / Corbis / Getty Images

Славянск, Донецкая область Украины. 24 августа 2025 года Pierre Crom / Getty Images

Руины школы в поселке Александровка, Донецкая область Украины. 3 января 2023 года Pierre Crom / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Москва). Когда началась война, мне было двенадцать лет. Я узнал об этом из чата одной браузерной игры. Впервые двести с лишним человек обсуждали не тупую администрацию, не очередное дурацкое обновление и не войну фракций, а реальные события. И по воле какой-то глупой насмешки судьбы виртуальные события удивительным образом перекликалось с тем, что происходило тогда в нашем мире.

Но настоящий ужас охватил меня и по еще одной причине: моя лучшая подруга жила (и живет до сих пор) в Украине. Следующий год я провел в постоянной тревоге за нее. А потом наше общение оборвалось. Она заняла слишком радикальную позицию в отношении россиян. И, честно говоря, я даже не могу винить ее за это.

Сейчас мне шестнадцать, но страх никуда не делся. Наоборот, тревога лишь усилилась. Ядерной войны я боялся с детства (документальные фильмы по истории смотрел с пяти лет), но теперь она снится мне почти каждую ночь. Я всерьез думаю, что однажды могу проснуться на руинах цивилизации.

У меня больше нет планов на будущее. Особенно учитывая, что проблемы со здоровьем делают эмиграцию невозможной. Я понял, что лучше просто плыть по течению и решать проблемы по мере их поступления. Остается только надеяться, что этот кошмар когда-нибудь закончится. Что Европа (или, лучше, вся планета) снова сможет жить спокойно. Короче, желаю мира во всем мире, а вы держитесь.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста восемьдесят пятый день. Мирных переговоров нет. В Крыму отпраздновали 12-ю годовщину аннексии. Читатель «Медузы» пишет нам, что «жизнь остановилась»

