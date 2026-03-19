Война Тысяча четыреста восемьдесят пятый день. Мирных переговоров нет. В Крыму отпраздновали 12-ю годовщину аннексии. Читатель «Медузы» пишет нам, что «жизнь остановилась»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Мир

Трехсторонние переговоры России, Украины и США сейчас находятся «на паузе». Об этом сначала сказали в Киеве, а потом в Москве.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий вчера заявил, что следующий раунд переговоров переносили уже несколько раз. «То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отложены по времени», — заявил он. Тихий призвал не искать в ситуации «двойное дно», сославшись на то, что США полностью сосредоточены на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге, в свою очередь, заявил, что в переговорах возникла «ситуативная пауза по понятным причинам».

Как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимание украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана.

Последний на данный момент раунд переговоров состоялся 17-18 февраля в Женеве. Журналисты писали, что командам переговорщиков удалось найти компромисс почти по всем вопросам в рамках своих полномочий: остались только наиболее принципиальные вопросы (в первую очередь, территориальный), для которых нужно политическое решение президентов Украины и России.

Россия

Украинские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры «Газпрома», обеспечивающей экспортные поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», сообщила госкорпорация.

Согласно заявлению «Газпрома», удары наносили с 17 по 19 марта. Компрессорную станцию «Русская» — точку начала «Турецкого потока» в районе Анапы — в общей сложности атаковали 22 дрона. Компрессорная станция «Казачья» была атакована тремя беспилотниками, станция «Береговая» — одним.

В результате атак инфраструктура не пострадала, заявили в «Газпроме».

«Газпром» регулярно отчитывается об атаках украинских дронов на свои компрессорные станции в Краснодарском крае. В последний раз такое было 11 марта. Тогда же в компании говорили, что за две недели объекты «Газпрома» на юге России были атакованы 12 раз.

Украина считает газовую инфраструктуру РФ законной целью, так как экспорт газа составляет значительную часть доходов России и напрямую влияет на ее возможность вести войну.

Война в фотографиях. Крым

18 марта исполнилось 12 лет со дня аннексии Крыма Россией. По этому случаю российские власти организовали на полуострове масштабные праздничные мероприятия.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Андрей (Центральная Россия). Не поддерживал власть и Путина никогда. Не голосовал за него ни на одних выборах, голосовал против поправок в Конституцию, не одобрял его действий публично, когда это было еще можно делать.

Когда началась война, было страшно, больно, дико. 24 февраля 2022 года в рабочей курилке выразил свое отношение к этому, после стал получать оскорбления и угрозы от коллеги, бывшего гражданина Украины. Но иначе думать и говорить не стал.

Когда были первые переговоры в апреле 2022-го, было много надежд. После, с каждым раундом переговоров, надежд не стало. Пытался уйти во внутренний эскапизм, закрыться от этого. Я не могу это остановить, но хотя бы могу отгородиться. Но не вышло: новости, знакомые и друзья в Украине, двое погибших одноклассников и брат, первые налеты беспилотников на Москву, мятеж Пригожина, плакаты с призывом присоединиться к СВОим, разговоры на улицах, машины с буквой Z, неработающий интернет. Никуда ты от этого не денешься.

Уезжать не стал. В самом начале войны был у друзей за рубежом, они уехали еще в нулевые. Послушал их разговоры и понял, что не хочу быть таким же: рассуждающим о стране, предоставления о которой уже совсем не имею. Но застрявшим в ней ментально. И да, я любил свой город, свою страну. До ковида успел объехать всю Европу, потом всю Азию, видел всякое. Но Россия была ближе всего. Слава Богу, абсолютное большинство людей вокруг меня против войны и этого ада.

Больно, видя кадры несчастных людей по обе стороны конфликта, больно за насильно мобилизованных. Очень страшно, что будет с Россией после окончания войны, когда с нее вернутся сотни тысяч уголовников. Мерзко и противно от этих людоедов в телевизоре и телеграме, чинуш и так называемых «патриотов». Противно от всех этих новых законов, «духовно-нравственных ценностей».

Устал. Очень устал. Не вижу никаких перспектив. Пустота. Бесконечная пустота. Не радует ничего. Буквально — ничего. Жизнь остановилась.

В конце хочется обратиться к медиа и публичным россиянам, уехавшим за рубеж: те из вас, кто ежедневно пытается рассказать, как нам надо жить и как правильно вдарили по Белгороду снова, — заткнитесь. Тратьте свои ресурсы на помощь нашим согражданам за рубежом. Если можете, то и внутри России. Тут есть многие, кому нужно помочь. В погоне за такой же людоедской аудиторией вы становитесь такими же ублюдками, как ведущие федеральных каналов и админы Z-пабликов. И прекратите в таком случае говорить о России от имени России.

