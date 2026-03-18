«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Переговоры о завершении российско-украинской войны быстро приближаются к «моменту истины», который может вынудить Украину принять невыгодное соглашение, заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне, пишет Politico.

Стубб считает, что если сейчас переговоры сорвутся, Европа может оказаться в затруднительном положении — и будет вынуждена увеличивать помощь Украине разведданными и оружием без поддержки со стороны США.

Президент Финляндии назвал «хорошей идеей» потенциальную сделку Европы с Дональдом Трампом, которая бы предусматривала помощь в американо-иранской войне в обмен на поддержку Украины.

Президент США призывает европейцев помочь Вашингтону обеспечить безопасность в Ормузском проливе, который из-за войны фактически заблокирован. Германия и Великобритания уже отказались делать это. Однако, по мнению Стубба, страны Европы могли бы вернуться к этому вопросу в обмен на большее внимание Трампа к Украине.

Считается, что у Стубба более доверительные отношения с Трампом, чем у глав крупнейших стран ЕС — Германии, Франции и Италии. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм называл Стубба «мостом между Европой и Трампом».

В Украине Стубба называли «неоценимым посредником» в отношениях с президентом США. В январе стало известно, что президент Финляндии может стать главным представителем Евросоюза на возможных переговорах с Россией.

Сам Стубб, выступая в Лондоне, подчеркнул, что у него «нет иллюзий относительно того, что кто-то сможет убедить Трампа в чем-либо». «Если мне удастся получить хотя бы одну идею из десяти по Украине, я считаю ее хорошей», — сказал он.

Трехсторонние переговоры США, Украины и России о завершении войны с конца февраля на паузе — из-за того, что основное внимание Трампа сейчас занимает Иран. Зеленский в интервью «Би-би-си», вышедшем вчера, говорил, что у него «очень недобрые предчувствия» относительно того, как американо-иранская война повлияет на войну России с Украиной.

Война в фотографиях. Киевское метро

В метро Киева на некоторых станциях разбиты палаточные городки, в которых ночуют люди, вынужденные укрываться под землей — из-за регулярных ракетных обстрелов. Ночью станции превращаются одновременно в место отдыха и в рабочую зону, где сотрудники проводят ремонт и обслуживание путей.

«Я не хочу лежать дома в постели и бояться: прилетит или не прилетит. Тем более, что здесь такой район, что прилетает часто. Мы не раз видели ракеты над головой. Знаю, что некоторые люди так устают на работе, что не хотят никуда из дома выбираться. Но я имею такую возможность. Так почему нет?» — рассказывала одна из женщин, которая регулярно спускается на ночь в метро.

Война глазами читателей «Медузы»

Агата (Уфа). Все, что я помню — война. Всю свою осознанную жизнь я провела под телевизор, где рассказывают страшные (а главное, неправдивые) вещи. Когда началась война (как же я ненавижу это слово!), мне было восемь лет. У восьмилетней девочки в поисковой строке в конце февраля 2022 года были однородные запросы «будет ли война?», «долго ли она будет?» Вместо того, чтобы делать [домашние задания по предмету] «окружающий мир», я хотела убедиться, что война — это лишь громкое слово, что она закончится через два дня. Мне столько раз снились сны о Великой Отечественной войне, что я была отчасти рада, что живу не в XX веке, что я не застала этого. В школе я слышу про так называемую каждый день. Нам говорят, что она — благо. Но больше всего мне жалко вас, взрослые. Вы жили до всего этого, вы знаете Россию другой, из-за чего можете скучать по ней, в отличие от меня.

Война Тысяча четыреста восемьдесят третий день. Премьер Бельгии предложил ЕС помириться с Россией ради дешевой энергии. Его раскритиковали — и он заявил, что призывал сделать это только после войны

