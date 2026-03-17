«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер несколько дней назад публично призвал к нормализации отношений с Россией, однако после резкой критики в свой адрес пояснил, что имел в виду нормализацию не сейчас, а лишь после окончания российско-украинской войны.

В интервью бельгийской газете LʼEcho, которое вышло в субботу, 14 марта, де Вевер заявил: «Мы проигрываем на всех фронтах, мы должны положить конец конфликту в интересах Европы». Бельгийский премьер добавил, что Европе следует перевооружиться и восстановить отношения с Россией, так как «поставить Россию на колени можно только при условии стопроцентной поддержки США», которой сейчас нет. Де Вевер подчеркнул, что восстановление связей с Москвой позволит Евросоюзу снова получать российский газ.

Мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл. В частном порядке европейские лидеры со мной согласны, но никто не осмеливается сказать это вслух. Мы должны положить конец конфликту в интересах Европы, не проявляя наивности по отношению к Путину.

После интервью де Вевера раскритиковали как в ЕС, так и в его собственном правительстве. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что нормализация отношений с Россией сейчас — в то время как Москва отказывается от присутствия европейских стран за столом переговоров — была бы проявлением слабости. «Это подрывает европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда», — сказал он.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что возобновление поставок газа из РФ стало бы ошибкой. Он пообещал, что ЕС «в будущем не будет импортировать из России ни одной молекулы».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас опровергла слова де Вевера о том, что в непубличных разговорах европейские лидеры поддерживают возобновление поставок. «Я побывала за этими закрытыми дверьми и не увидела такого аппетита. И когда мы будем разговаривать с Россией, конечно, самое важное — это сначала договориться о том, о чем мы хотим с ними поговорить», — сказала она в интервью Reuters, вышедшем в понедельник, 16 марта.

Каллас заявила, что возврат к обычным деловым отношениям с Москвой приведет только к новым войнам. «Мы должны быть очень бдительными и не давать России то, чего они хотят, потому что их аппетиты будут только расти», — заключила она.

После этих заявлений де Вевер был вынужден объясняться. В понедельник вечером он заявил, что не защищает позицию, идущую вразрез с той, которую отстаивает возглавляемое им правительство — и что он имел в виду возможность возобновления отношений с Россией только после завершения войны. Он подчеркнул, что лишь хотел привлечь внимание к ситуации, когда ЕС не участвует в мирных переговорах, но при этом «расплачивается за войну».

Совершенно очевидно, что мы не можем говорить о нормализации отношений, пока идет агрессивная война против Украины. Я говорю о возможном сценарии после войны, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы.

Возобновление сотрудничества с Россией по энергоносителям в Европе стали обсуждать на фоне войны США и Израиля с Ираном — из-за перекрытия Ормузского пролива поставки сжиженного газа из стран региона, которые составляют значительную долю импорта ЕС, оказались под угрозой. Это привело к резкому повышению цен на энергоносители на мировых рынках.

В конце 2025 года позиция де Вевера фактически сыграла решающую роль в отказе Евросоюза от планов экспроприировать замороженные российские активы и передать их Украине. Премьер Бельгии, где находится депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть этих денег, тогда указывал на риски судебных исков со стороны Москвы против своей страны — и требовал, чтобы остальные государства ЕС дали юридические гарантии, что ответственность по этим искам в случае их подачи будет совместной. Достичь договоренности по таким гарантиям не удалось, и от идеи изъятия российских денег отказались.

Война в фотографиях. Запорожье

Запорожье — областной центр с населением около 500 тысяч человек — находится в нескольких десятках километров от линии фронта. Российская армия регулярно наносит удары по городу — с помощью дронов, корректируемых авиабомб, а также ракетных систем залпового огня.

Спасатель тушит пожар, возникший в результате российского авиаудара. 14 марта 2026 года Dmytro Smolienko/Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Квартира, поврежденная в результате удара корректируемой авиабомбой (КАБ). 14 марта 2026 года Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

Пожар, вызванный попаданием дрона. 16 марта 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели извлекают из-под завалов тело погибшего в результате российского авиаудара. 16 марта 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Почтовый склад, разрушенный в результате ракетной атаки. 17 марта 2026 года Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван (Одесса). В начале войны все воспринималось иначе. Многие люди искренне чувствовали подъем и готовность защищать свою страну и свободу. Было ощущение единства и веры, что общими усилиями можно выстоять.

Со временем настроения изменились. Все чаще звучат разговоры о коррупции, о несправедливости и о том, что на войне начинают зарабатывать те, кто находится далеко от фронта. У людей появляется усталость и разочарование.

Лично для меня эта тема особенно болезненна. У меня есть серьезные проблемы с позвоночником, из-за которых я, по идее, мог бы не служить. Но на практике оформление документов оказывается очень сложным. Некоторые намекают, что без денег решить такие вопросы почти невозможно. В итоге многие люди оказываются между страхом и безысходностью.

Из-за этого растет недоверие к власти и чувство несправедливости. Все больше людей сомневаются в будущем страны, считают, что коррупция проникает во все сферы и подрывает веру общества.

Я пишу об этом не из ненависти, а из боли и тревоги. Хочется, чтобы в такой тяжелый для страны период было больше честности, справедливости и уважения к людям.

О чем мы писали накануне

