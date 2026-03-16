Война Тысяча четыреста восемьдесят второй день. Собянин утверждает: Москву уже три дня атакуют беспилотники, сбито 250 дронов. Последствий атаки никто не видел

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня утром заявил, что за прошедшие двое суток «непосредственно на подлете» к городу и «на втором рубеже по направлению к Москве» были уничтожены около 250 беспилотников.

Вскоре после этого сообщения Собянин опубликовал еще несколько новых постов — в каждом из них говорилось об уничтожении еще одного или нескольких беспилотников. На момент выхода этого материала, по утверждению Собянина, с начала суток были сбиты 54 дрона, летевших к Москве.

Минобороны РФ, в свою очередь, утром отчиталось, что за прошедшую ночь над московским регионом были уничтожены 53 беспилотника. Росавиация ночью примерно на два часа приостанавливала работу аэропортов московского авиаузла.

До сих пор наиболее массированный налет дронов на Москву был зафиксирован 11 марта 2025 года — тогда Собянин отчитался об уничтожении 74 дронов. В результате той атаки ВСУ в Московской области были убиты три мирных жителя, почти два десятка человек получили ранения. Как минимум два дрона — в Москве и в Раменском — попали в жилые дома, вызвав пожары.

В отличие от прошлогодней атаки, последствия которой активно обсуждались в соцсетях, на этот раз практически никаких свидетельств массированного налета нет. Ни Собянин (впервые сообщивший об атаке в субботу), ни министерство обороны никаких фотографий или видео не выкладывали.

Как обращает внимание «Агентство», близкие к силовикам каналы Mash и Shot со ссылкой на местных жителей сегодня ночью писали о взрывах и звуках пролетающих беспилотников в разных районах области — в Дубне, в Одинцово, в Подольске, в Королеве. Ни в одном из этих случаев посты не подтверждались фото или видео. В соцсетях массовых постов от жителей региона также не было.

Предполагаемая атака произошла спустя несколько дней после того, как власти РФ начали активно блокировать интернет в Москве. С начала прошлой недели жители города жалуются на неработающую связь, особенно в центре города. РБК со ссылкой на источники писал, что причиной этого было тестирование блокировки сайтов, которые не входят в «белые списки».

Власти РФ объясняют отключения интернета «мерами безопасности», и, в первую очередь, необходимостью борьбы с беспилотниками. 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял беспрецедентные блокировки в Москве применением «более технологичных мер» для борьбы с атаками ВСУ. Он сказал, что блокировки продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности».

В Киеве предполагаемые массовые атаки дронов на Москву не комментировали.

Война в фотографиях. Танкер «Арктик Метагаз»

Российский танкер «Арктик Метагаз», находящийся под западными санкциями и входящий в российский теневой флот, потерпел крушение у берегов Ливии в начале марта. Все члены экипажа были спасены. Власти РФ заявили, что танкер атаковали безэкипажные украинские катера, независимых подтверждений этой версии нет. Сейчас танкер дрейфует у побережья Мальты. На его борту может оставаться до 700 тонн топлива.

Так выглядит «Арктик Метагаз» 15 марта, спустя почти две недели после аварии Miguela Xuereb / Newsbook Malta / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Настасья (Чехия). Я живу в Чехии уже более 15 лет. В силу бизнеса, знакомых украинцев много. Я работаю в здании главного автобусного вокзала, и сложно передать словами, какие эмоции я испытывала, когда видела переполненные залы ожидания, глаза, наполненные страхом, и полную дезориентированность. Первые пару недель я плакала, просто проходя мимо. Я обнимала молча своих друзей и знакомых.

Потом началась волна ненависти к русскому паспорту. Я это принимала, хотя моей позиции никто не спрашивал и не задумывался, кто поддерживает путинский режим и вторжение в Украину, живя полжизни в другой стране? Мы же давно уехали, не от хорошей жизни. Мой ребенок родился здесь, его отец живет в Москве. В самый разгар ненависти к россиянам я уже всерьез думала вернуться в Москву, потому что в Чехии было небезопасно — в первую очередь, для детей. Беженцы не стеснялись в выражениях в адрес русских, толкуя детям, что мы в целом зло как нация. Но что вам сделал мой ребенок, который родился в Чехии и всегда рос в толерантном обществе? Как мне объяснить семилетнему сыну, что дети с Украины не злые, что им просто страшно. Каждый день моему ребенку внушали в школе новые одноклассники, что он ничтожный.

Сейчас лучший друг моего ребенка — украинец. Его семья приехала в 2022 году из Одессы. А я стараюсь не читать новости. Просто жду, когда все это закончится, и мы сможем спокойно оплакать всех, кого уже нет. Сможем обнять тех, с кем поругались, разойдясь во взглядах. Мы обязательно поедем в Украину сажать деревья, когда все это закончится.

