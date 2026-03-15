Война Тысяча четыреста восемьдесят первый день. Мирный процесс заходит в тупик, а Трамп теряет интерес к переговорам из-за войны с Ираном

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Мирный процесс выдыхается, а Трамп теряет интерес к переговорам о мире из-за войны на Ближнем Востоке

Возглавляемый США мирный процесс по Украине заходит в тупик, так как Дональд Трамп теряет интерес к переговорам, а война против Ирана приводит к ослаблению давления на Россию, пишет Financial Times со ссылкой на несколько европейских источников, включая дипломатов, участвующих в переговорах.

По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, переговоры между украинскими и российскими делегациями при посредничестве США находятся «действительно в опасной зоне». Другой собеседник отмечает, что Ближний Восток «серьезно переориентировал политическое внимание» и отвлек его от Украины. «Для нас и для Украины это катастрофа», — говорит он.

По данным FT, канцлер Германии Фридрих Мерц через три дня после начала войны США с Ираном посетил Белый дом и привез карты и графики, чтобы обосновать необходимость усилить давление на Москву. Однако Трамп не был склонен подробно обсуждать эту тему и по-прежнему был убежден, что Россия сильна, а Украина слаба, говорит источник газеты. Признаков готовности США усилить давление на Владимира Путина также не было.

Путин до сих пор в основном воздерживался от критики Трампа из-за войны на Ближнем Востоке — вероятно пытаясь не допустить, чтобы США еще решительнее встали на сторону Украины, говорят собеседники FT. Однако Москва со своей стороны не проявляет готовности к компромиссу и начинает испытывать раздражение из-за хода процесса, пишет газета.

Внимание. В тексте ниже есть мат.

Кроме того, Кремль отказывается и от участия представителей Европы в переговорах. По данным источников FT, в феврале советники президента Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер приехали в Москву для встречи с помощником Путина Юрием Ушаковым, пишет FT. Они пытались убедить Кремль согласиться с тем, что европейцы должны получить место за столом переговоров. Ушаков ответил на это резким отказом. В пересказе высокопоставленного европейского дипломата, с которым поговорил FT, «его ответ звучал как „вообще-то нет, идите нахуй“».

Тем временем война на Ближнем Востоке, как отмечают дипломаты, играет на руку России: цены на нефть растут, санкции США временно ослаблены, а необходимые Киеву американские боеприпасы быстро расходуются.

По словам дипломатов, странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия — особенно средств ПВО и ПРО — будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет клиентам на Ближнем Востоке. «Это определенно проблема, потому что фактически идет конкуренция за одни и те же ресурсы», — сказала в разговоре с FT глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Владимир Зеленский в разговоре с журналистами признал «большой риск, что война на Ближнем Востоке повлияет на поставки ПВО для Украины». По его словам, в качестве альтернативы Украина рассматривает европейские системы В этом году Киев получит такую систему от Франции, ее будут тестировать против баллистики. В случае успешных испытаний Украина будет первой в очереди на системы SAMP/T.

Украина

Зеленский прокомментировал кризис в Верховной раде: народным депутатам придется «либо служить в парламенте, либо пойти на фронт»

В Верховной раде Украины продолжается кризис: принятие законов все чаще блокируется из-за политических противоречий, а парламент проваливает и технические решения, и ключевые законопроекты, необходимые, например, для сотрудничества с Международным валютным фондом. Это вызвано тем, что многие депутаты теперь боятся поддерживать любые законопроекты — после того, как антикоррупционные органы Украины заподозрили пятерых парламентариев в получении денег за нужное голосование.

13 марта первый заместитель главы фракции президентской партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец заявил в интервью Forbes, что 40 народных депутатов готовы сложить мандаты. Он отметил, что фракция «потеряла ядро», а голосовать за тот или иной закон «стало тяжело после подозрений» со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

14 марта Владимир Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами, на которой в том числе заявил, что народным депутатам придется «либо служить в парламенте, либо пойти на фронт».

«Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, служи государству на фронте. Это мой подход», — заявил Зеленский.

Он добавил, что возможен третий вариант — менять каким-либо образом законодательство и проводить выборы. «Но я считаю, что выборы невозможны во время войны, и соответствующие юридические сложности тоже есть. Насчет того, как работает парламент сейчас: может быть много разных причин, много личных оценок. Но ситуацию нужно исправлять», — сказал Зеленский.

Читайте также

В Украине — еще одно громкое антикоррупционное дело. Обвинения вновь грозят соратникам Владимира Зеленского Следователи выявили схему подкупа депутатов Верховной Рады. Среди подозреваемых — парламентарии из «Слуги народа»

Война в фотографиях. Харьков, Херсон, Чернигов, Сумы

Россия ударила по автомобилю скорой помощи в Купянском районе Харьковской области. Погибли медтехник и фельдшер Національна поліція України

После атаки российских дронов в Новгород-Сиверском районе Черниговской области разрушены два частных дома ДСНС України

Пожар после атаки российских дронов в Новгород-Сиверском районе Черниговской области ДСНС України

Последствия российского обстрела и атак беспилотников в Херсонской области. Пострадал один человек ДСНС України

Загоревшийся после попадания российского беспилотника поезд в Сумской области. Пострадавших в результате атаки нет ДСНС України

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Агата (Латинская Америка). Честно говоря, меня разрывает между усталостью и злостью.

Я устала от того, что ближе к миру за четыре года мы так и не стали. Устала, что меня постоянно кидает от стыда и ужаса к усталости и отчаянию. Что политики бесконечно выражают озабоченность, вводят санкции, которые чаще всего бьют не по тем, и вообще творят какую-то дичь по всему миру.

Я злюсь на подруг и друзей в России, которые за все эти годы войны от силы раза три спросили, как дела у моей бабушки в Украине, хотя прекрасно знают, где она живет. Что они до сих пор живут так, будто ничего и ни с кем нигде не происходит. И я понимаю, что не все хотят и могут уехать, что нельзя поставить жизнь на паузу и вечно ходить в трауре невозможно и не нужно, но не интересоваться вообще ничем, кроме своей жизни, потому что «нас же это не касается» — это выше моего понимания.

Иногда мне хочется сказать им, что это, как минимум, касается меня, если даже им все равно на всех остальных, а я же их подруга. Это моя бабушка, мой родной человек, мое детство в Украине, мои самые счастливые воспоминания. Так где их эмпатия? Но я все еще не хочу терять эту связь и портить отношения и поэтому молчу.

Злюсь на свою работу. Я 11 лет работала в благотворительных центрах и писала о правах, детских домах, людях с инвалидностью и так далее. Работала за копейки, совмещая кучу проектов сразу, потому что верила, что это все не зря, что раз я могу, то должна сделать хоть что-то, чтобы жизнь в нашей стране стала хоть чуточку лучше. И где оно все? И зачем все это было?

Злюсь на себя сейчас, что жалуюсь вам, хотя по сравнению с той же бабушкой мои проблемы выеденного яйца не стоят. И злюсь, что ничего не могу для нее сделать.

Злюсь, что к 33 годам вообще не знаю, что теперь делать со своей жизнью, и от этого очень устала.

о чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста восьмидесятый день. Что с мирными переговорами? «Там целая Санта-Барбара», — заявил Зеленский

