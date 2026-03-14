«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Киев готов к новому раунду мирных переговоров, однако место встречи до сих пор не согласовано из-за различных позиций Москвы и Вашингтона, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, очередная трехсторонняя встреча была запланирована на 18-19 марта, но американская сторона попросила ее перенести.

«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами — из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории США», — сказал Зеленский (цитата по «Укринформ»).

Украинская делегация подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, однако российская сторона отказалась лететь в Америку и предложила на выбор Турцию или Швейцарию. От этого варианта отказались американцы.

«Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах», — отметил украинский лидер.

Состоятся ли переговоры, сейчас зависит от американцев, добавил Зеленский.

С начала 2026 года Украина, Россия и США провели несколько раундов трехсторонних переговоров. В январе и феврале делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве. Следующий раунд переговоров планировалось провести в начале марта в Абу-Даби, но встречи были поставлены на паузу из-за новой войны на Ближнем Востоке.

Война в фотографиях. Киевская область

В ночь на 14 марта войска РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 68 ракет и 430 беспилотников. Украинская ПВО сбила 58 ракет и 402 беспилотника. Основной целью российского удара стала Киевская область. «Зафиксировано попадание шести ракет и 28 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков БПЛА на семи локациях», — говорится в заявлении ВСУ.

В военной администрации Киевской области рассказали, что под обстрелы попали четыре района. Наибольшие повреждения зафиксированы в Обуховском и Броварском районах. В общей сложности повреждены больше 30 объектов: жилые многоквартирные и частные дома, учебные заведения, предприятия критической инфраструктуры, производственные и складские помещения, автомобили. Погибли четыре человека, еще 15 человек получили ранения.

Владимир Зеленский заявил, что Россия в ночь 14 марта атаковала пять украинских областей: Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую. «Основной целью для россиян была энергетика Киевского региона, но есть, к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий», — сказал президент Украины. Издание «Insider.ua» написало, что под удары попали Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке, которая обеспечивает связь Киева с Ровенской АЭС.

Минобороны РФ заявило, что нанесло ночной удар в «ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Как утверждает военное ведомство, российские военные атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

Железнодорожная станция в городе Бровары после удара российской армии, 14 марта 2026 года Yan Dobronosov / Reuters / Scanpix / LETA

Жители города Бровары после российского удара, 14 марта 2026 года

Пожарные ликвидируют возгорание на месте российского удара в Броварах, 14 марта 2026 года Valentyn Ogirenko/ Reuters / Scanpix / LETA

Местные жители возвращаются в свой дом в Броварах, поврежденный в результате российского удара, 14 марта 2026 года Valentyn Ogirenko/ Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Юлия (Киев). Мы живем от обстрела до обстрела. От выключения света и тепла до включения. В постоянном ступоре, в ощущении, что уже ничего не осталось — ни мечты, ни желаний. В беспокойстве о близких. В постоянном дне сурка, которому нет конца. Почему вы думаете, что у нас есть ресурсы думать о вас, «хорошие, не виноватые»? Вы не важны своим соотечественникам, почему вы должны быть важны нам? Вы есть? Классно, полегчало. Вам стыдно? Не заморачивайтесь, это абсолютно неважно, это давно ничего не стоит. Живите как хотите, перестаньте ныть. Живите, блин — у вас еще есть такая возможность.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста семьдесят девятый день. В Верховную раду внесли законопроект, запрещающий сотрудникам ТЦК силой ловить людей на улицах

