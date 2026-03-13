Война Тысяча четыреста семьдесят девятый день. В Верховную раду внесли законопроект, запрещающий сотрудникам ТЦК силой ловить людей на улицах

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который запрещает принудительное силовое задержание военнообязанных и доставку их в .

Вызывать подлежащих мобилизации граждан в ТЦК предлагается исключительно двумя способами — личным вручением повестки или направлением ее письмом с уведомлением о вручении.

Если сотрудники во время проверки документов на улице обнаружат, что человек подлежит мобилизации, то, как предлагается в законопроекте, они будут иметь право лишь вручить ему повестку с требованием явиться в ТЦК в трехдневный срок. Если военнообязанный не явится, только тогда сотрудники ТЦК должны будут обратиться в полицию, чтобы та доставила его принудительно.

Автором документа стал депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Гривко. В офисе президента Украины Владимира Зеленского законопроект пока не комментировали.

Действия сотрудников ТЦК, которые силой задерживают военнообязанных прямо на улицах и в общественных местах (такая практика получила название «бусификация»), давно подвергаются критике в Украине. На фоне усталости общества от мобилизации эта критика усиливается, а власти фиксируют рост насилия уже по отношению к сотрудникам ТЦК.

Официально в Киеве долгое время списывали сообщения о случаях насилия во время мобилизации на «враждебную пропаганду», однако к началу 2026 года на самом высоком уровне признали, что проблема действительно очень большая.

По данным украинского омбудсмена, в 2025 году на действия сотрудников ТЦК были поданы 6127 официальных жалоб. В 2024 году их было 3312, а в 2023-м — лишь 514.

Чаще всего люди жаловались на незаконное применение силы, мобилизацию несмотря на отсрочки и без должного медицинского обследования, а также на коррупцию и вымогательство — за деньги сотрудники ТЦК предлагают освобождение от мобилизации и снятие с воинского учета.

По состоянию на июнь 2025 года в отношении сотрудников ТЦК было открыто более 900 уголовных дел из-за злоупотреблений.

В январе суд в Днепропетровской области постановил, что сотрудники ТЦК не имеют права принудительно доставлять граждан на сборные пункты. Суд отметил право работников ТЦК инициировать задержание конкретного человека, находящегося в розыске за игнорирование повесток, но подчеркнул, что физическую силу может применять только полиция. Однако свидетельства о силовых задержаниях на улицах продолжили появляться в СМИ.

Всеобщая мобилизация в Украине действует с первого дня большой войны. Направить в армию по мобилизации могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Война в фотографиях. Белгород

Антидроновые сетки у входа в банк Andrey Borodulin / AFP / Scanpix / LETA

Офисное здание, поврежденное в результате украинской атаки Andrey Borodulin / AFP / Scanpix / LETA Убежище на одной из улиц Белгорода Andrey Borodulin / AFP / Scanpix / LETA

Andrey Borodulin / AFP / Scanpix / LETA

Воронка рядом с электроподстанцией. В январе-феврале украинские военные регулярно наносили удары по энергоинфраструктуре Белгорода, что приводило к отключениям света в городе. Andrey Borodulin / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Евгений. Несколько раз собирался сюда написать о том, как до войны я работал в городе, где до сих пор ни разу не было воздушной тревоги. Как в начале 2022 года я планировал первую постковидную поездку в страны Балтии и бесконечно радовался, когда Литва первой объявила о возобновлении выдачи виз. Как весной 2022 года пришлось на работе от коллег из разных стран слышать призывы уволить всех русских и как пришлось обратиться в юридическую службу компании, когда коллеги с Украины отправили некорректные рассылки в адрес сотрудников из России.

Как в 2023 году из-за переезда пришлось завершить отношения с девушкой, которая не поддержала этот мой шаг. Как каждый приезд в Россию (а они воспринимаются как очень странная привилегия) мой родной город, где я прожил около тридцати лет, я все меньше готов называть домом. Как в 2024 году моя юная троюродная сестра осталась вдовой, когда ее муж не вернулся из командировки на войну. Как к 2024 году развалилась наша многолетняя компания друзей. Потому что на расстоянии и даже с таким небольшим уровнем стресса все работает не так. Как в 2025 году один друг от безысходности с работой психанул и подписал контракт, а через два месяца вернулся без половины ноги.

Как уже после 2022 года я работаю уже в третьей стране и учу второй новый язык. Как до сих пор не могу называть съемные квартиры иначе как «жилищем». Как мне странно повезло, что я стал путешествовать больше, чем до 2020 года. Как все это язык не поворачивается назвать даже мелкими неудобствами по сравнению с тем, с чем сталкиваются жители Украины.

Много раз хотел написать все это и еще больше, но не решался. А позавчера в мой дом в одной из ближневосточных стран прилетел иранский дрон.

