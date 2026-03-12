«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. Как вы думаете, это скажется на отношении мира к российско-украинской войне? Она «отойдет на второй план», как некоторые считают? Украине станет еще труднее? И можно ли сравнивать нападение на Иран с нападением России на Украину? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Во Флориде вчера состоялась встреча делегаций России и США. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Российскую делегацию возглавлял спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. В американскую, помимо Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, входил старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Ранее он не принимал участия в переговорах.

Уиткофф сообщил, что стороны обсуждали «разные темы», не уточнив, какие именно. Дмитриев заявил о «плодотворной встрече», но также не привел никаких подробностей.

В предыдущий раз такая двусторонняя встреча состоялась во Флориде в конце января. После этого Дмитриев встречался с Кушнером и Уиткоффом в Женеве, во время последнего раунда мирных переговоров между Россией, США и Украиной. Тогда в Москве отмечали, что российский спецпосланник не входит в официальную переговорную делегацию, а обсуждает вопросы двустороннего экономического сотрудничества с США.

Трехсторонние переговоры о мирном соглашении сейчас откладываются из-за войны США и Израиля с Ираном, говорил несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что Украина «в любой момент» готова к новым встречам и что Киев остается на связи с Вашингтоном «фактически 24/7».

Украина

Европейские страны предлагают Украине воевать «еще полтора-два года», рассказал «Украинской правде» на условиях анонимности один из влиятельных членов партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Материал «Украинской правды» был посвящен ситуации в Верховной раде. Журналисты выяснили, что на фоне коррупционных скандалов и усталости от войны партия «Слуга народа» потеряла дисциплину и мотивацию поддерживать инициативы офиса президента. Многие депутаты хотят досрочных выборов, но пока они невозможны.

«Европейцы сказали: „Повоюйте еще полтора — два года. Мы дадим вам деньги“. Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому в Украине еще несколько лет не будет выборов», — заявил собеседник издания в контексте оценки вероятных сроков проведения выборов.

В середине февраля журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Зеленский на одном из закрытых совещаний со своими советниками заявил, что мирные переговоры «провалились» и потребовал разработать план еще на три года войны.

Как рассказывал журналист, до того совещания в офисе президента работали над вынесением сделки с Россией и США, «какой бы она ни была», на референдум и проведении выборов. То, что Зеленский поменял мнение, стало неожиданным.

В офисе Зеленского называли данные WSJ «тупым фейком». При этом «Би-би-си» обращала внимание: сам факт подготовки плана войны на следующие три года не следует воспринимать как то, что в Киеве действительно хотят продолжать воевать. Риторика властей Украины, указывали журналисты, направлена лишь на то, чтобы дать понять другим странам, что Киев «не настроен хвататься за любую сделку, которую предложат» — Украина стремится к миру, но готова и к продолжению боевых действий.

Война в фотографиях. Центр реабилитации во Львове

Экзопротезист Таисия Ярова изготавливает протезы частей лица, глаз и пальцев для ветеранов войны. Экзопротезы — это накладки, которые помогают людям, получившим тяжелые ранения, насколько возможно, восстановить обычный внешний вид. Протезы делают из воска, гипса, силикона и других материалов, а затем вручную окрашивают, чтобы они стали максимально похожи на живую кожу. Olena Znak / Anadolu / Getty Images

Olena Znak / Anadolu / Getty Images

Olena Znak / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Михаил (Урал). Да, это и ежу понятно, что [война на Ближнем Востоке] скажется [на отношении к российско-украинской войне]. Даже куда более локальная война после 7 октября сильно оттеснила украинскую тему. Честно говоря, меня сильно раздражало такое упорное внимание даже российских иммигрантских СМИ к Израилю, длившееся больше двух лет, когда это было локальной проблемой Израиля и Палестины. А теперь Трамп устроил дурдом, затронувший множество стран и рискующий перерасти в затяжную войну с огромными последствиями для мировой экономики. Вопрос только в том, сможет ли он из нее выйти в разумные сроки, или это будет еще одно «путешествие на 20 минут», затянувшееся на месяцы и годы. Как минимум, будет труднее доставать западное оружие, и это в лучшем случае […].

[Сравнивать нападение на Иран с нападением на Украину] можно и нужно. Иран у меня не вызывает ни малейшей симпатии, но это нападение — такой же пример оторванного от реальности старика с завышенным самомнением. Сейчас за три дня все разбомбим, поставим свою марионетку и заживем. План A — идиотский, План B, C, D — отсутствуют как класс. Вообще, параллелей очень много. Как и слова пропаганды, чтобы замять причины войны, так и вероломное нападение под прикрытием. Вся кремлевская шайка с главгадом за дни до нападения все отрицала, а Трамп напал во время переговоров.

И еще очень важный момент, Трамп лично виноват в конфликте. Обама заключил ядерную сделку, под которой подписался Иран, США, ЕС и РФ. Был реальный шанс наладить отношения, возможно, и иранский режим мог бы смягчиться, а из-за дурости Трампа в первый срок Иран стал врагом, у иранских реформаторов выбило почву из-под ног, из-за проблем с экономикой начался еще больший рост протестов. Косвенно, кровь десятков тысяч протестующих в январе — следствие того, что Трамп кретин. Война с Ираном от и до — творение Трампа, как и война в Украине от и до — детище Путина и его подхалимов.

После ухода Трампа, Путина, Си, Эрдогана и других маниакальных старперов миру может понадобиться переизобретать международное право, оно славно поистрепалось в XXI веке. Надеюсь, что с такими старыми полудурками мир не скатится в третью мировую.

О чем мы писали накануне

