Война Тысяча четыреста семьдесят седьмой день. В Брянской области день траура по погибшим в результате удара украинской армии

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. Как вы думаете, это скажется на отношении мира к российско-украинской войне? Она «отойдет на второй план», как некоторые считают? Украине станет еще труднее? И можно ли сравнивать нападение на Иран с нападением России на Украину? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате украинского удара по заводу микроэлектроники «Кремний Эл».

Губернатор Александр Богомаз сегодня утром сообщил, что в результате удара погибли шесть человек, еще 42 получили ранения; 29 из них, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

Обновлено. Количество погибших увеличилось до семи, сообщил Богомаз.

Атака с использованием ракет Storm Shadow произошла накануне вечером. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ее «успешной операцией», отметив, что на заводе, который был целью атаки, в том числе производятся комплектующие для российских ракет. «Мы защищаемся», — сказал Зеленский.

В украинских OSINT-пабликах сегодня распространились спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки. Из них следует, что по главному производственному цеху завода «Кремний Эл» было как минимум пять попаданий.

Под удар также попал Брянский техникум управления и бизнеса, который вплотную примыкает к территории «Кремния Эл». Судя по кадрам, снятым очевидцами, как минимум одна ракета ударила прямо по проезжей части в нескольких сотнях метров от завода.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших в России предприятий микроэлектроники, его чипы применяются в ракетных комплексах и беспилотниках. Завод ранее неоднократно подвергался атакам украинских дронов. В последний раз это произошло в январе 2025 года — тогда завод на некоторое время вынужденно приостановил работу.

Президент России Владимир Путин никак не комментировал удар по Брянску и не выражал соболезнований по поводу гибели людей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акцентировал внимание, что подобные ракетные атаки «были бы невозможны без британских специалистов». «Для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и осуществляется специальная военная операция», — сказал он.

Мир

Страны Балтии и Северной Европы готовят новый план предоставления финансирования Украине на случай, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро, пишет Politico.

Как рассказали изданию анонимные европейские дипломаты, речь идет о 30 миллиардах евро. Их можно будет выделить в форме двусторонних займов, поэтому для такого решения не потребуется одобрение всех стран ЕС.

Идея двусторонних кредитов для Украины обсуждалась еще в декабре, перед саммитом лидеров ЕС. Тогда в Брюсселе, пишет Politico, предпочли добиваться от Венгрии и Словакии согласия на предоставление общеевропейского кредита — чтобы не ставить под сомнение европейскую солидарность в отношении Украины.

Однако сейчас, на фоне усилившегося конфликта между Киевом и Будапештом из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба», двусторонние займы в условиях цейтнота остаются «чуть ли не единственным вариантом». По оценкам европейских дипломатов, сейчас у Украины есть деньги на неотложные траты лишь до конца мая.

В Брюсселе рассчитывают, что ситуация может измениться после парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. Если партия премьер-министра Виктора Орбана их проиграет (с учетом последних опросов, это весьма вероятно), то потенциальный новый лидер Венгрии Петер Мадьяр, вероятно, не станет блокировать выделение кредита, а если Орбан одержит победу — то он также может уступить, так как у него уже не будет необходимости в жесткой антиукраинской риторике, вокруг которой он сейчас строит кампанию.

Еврокомиссар по обороне Валдис Домбровскис вчера заявил, что несмотря на позицию Венгрии, Украина получит кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро «так или иначе».

Война в фотографиях. Харьков

Российский беспилотник сегодня утром атаковал мясокомбинат в Харькове. По данным местных властей, два человека погибли, еще семь пострадали.

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Брянск). Вчера под удар попал город, в котором я живу — Брянск. Так вышло, что из окон своего дома я видел эти летящие смертоносные заряды, слышал их пронзительно-свистящий звук и понимал, на что они нацелены. Завод «Кремний» был атакован.

Кадры с места событий (обломки падали на близлежащую остановку) мгновенно разлетелись по украинским и российским пабликам. И знаете, что страшно? Комментарии. Украинцы язвительно усмехаются оторванным рукам и трупам, а россияне клянут «хохлопидоров». Чудовище войны породило безграничную ненависть, которая, ослепив людей, не дает им рассмотреть главного бенефициара, развязавшего это кровопролитное безумие.

Будучи украинцем наполовину, да и просто неравнодушным человеком, я ощущаю всю боль украинского народа, но будучи наполовину русским, испытываю ужас и оцепенение от произошедшего здесь, хотя и понимаю, что это — война.

Поделитесь вашим мнением

