Война Тысяча четыреста семьдесят шестой день. Пауза в переговорах затягивается из-за войны на Ближнем Востоке. Путин предлагает Европе снова покупать газ

Очередной раунд мирных переговоров между Россией, Украиной и США откладывается из-за «ситуации вокруг Ирана», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как следует из его заявления, американские переговорщики дали понять, что сейчас приоритетом для США является война на Ближнем Востоке. Он подтвердил, что Украина готова к встрече «в любой момент» и в любом формате, который будет способствовать прекращению войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США остаются на связи «фактически 24/7».

Последний раунд переговоров между Россией, Украиной и США состоялся в Женеве 17-18 февраля. По их итогам публично не было объявлено о каких-либо прорывах, однако неофициально СМИ писали, что переговорным группам удалось в рамках своих полномочий согласовать почти все спорные моменты, поэтому их работа фактически завершена, а дальнейшие решения о прекращении войны должны принимать политические лидеры.

Предполагалось, что следующая встреча переговорных команд может стать решающей — либо она откроет дорогу к организации саммита с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которого может быть объявлено о сделке и о прекращении огня, либо окончательно покажет, что какое-либо соглашение в данный момент принципиально недостижимо.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, участвовавший в переговорах, спустя десять дней после встречи в Женеве фактически подтвердил, что переговорщики нашли варианты компромиссов по наиболее спорным пунктам — гарантиям безопасности Украины и статусу Донбасса. При этом Буданов утверждал, что Москва все еще не согласна проводить встречу Зеленского и Путина.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 6 марта — уже после начала войны на Ближнем Востоке — выразил оптимизм по поводу дальнейших переговоров, подчеркнув, что Трамп продолжает лично курировать процесс.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить полноценные поставки энергоносителей в страны Европы на фоне ожидаемого дефицита топлива из-за перекрытия Ормузского пролива.

Как отметил Путин, Россия никогда не отказывалась от экспорта энергоносителей в ЕС, а теперь ждет «каких-то сигналов» от европейских стран о желании возобновить «долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры».

Официальные лица в Евросоюзе пока заявление Путина не комментировали. При этом в Германии из-за ожидаемого резкого роста цен на газ впервые с начала большой войны начались непубличные разговоры о возможной «реабилитации» российских поставок.

В 2021 году Евросоюз был крупнейшим покупателем российского газа — в ЕС поставки из РФ обеспечивали 45% импорта. После начала большой войны страны сообщества начали постепенно отказываться от покупки газа из РФ по трубопроводам, заменяя его на СПГ (сжиженный газ) из США и Катара (именно поставки из Катара, в первую очередь, оказались под угрозой из-за новой войны на Ближнем Востоке). При этом сжиженный газ из России в Европе также продолжают покупать, но его доля к 2025 году упала примерно до 15% от всех поставок.

Несколько месяцев назад Евросоюз на наднациональном уровне принял стратегию полного отказа от всех видов российского газа: окончательно это предстоит сделать к концу 2027 года. Венгрия, которая сейчас остается крупнейшим покупателем российских энергоносителей в ЕС (помимо газа, Будапешт закупает у России еще и трубопроводную нефть), обещала оспорить этот запрет в суде.

В рамках программы отказа от российского газа уже в конце апреля странам ЕС будет запрещено заключать новые краткосрочные контракты на покупку СПГ. Владимир Путин 4 марта заявил, что Россия может в одностороннем порядке прекратить поставки еще до этого времени. «Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», — сказал президент РФ.

Евгений (Харьков). не стало Лизы. Лизе было 13. В ее дом в Харькове попала ракета. Их не стало вместе с мамой. Наши дети занимались вместе. Мы выехали, они нет. Мне так жалко Лизу, она только начала жить…

Я думаю, мы сами виноваты в этой войне. Я сам все потерял из-за войны. Виню в этом только себя. Хотелось вернуться, чтобы восстановить то, что осталось. Хоть моя семья уже никогда назад не вернется. Гибнут те, кто не может себя защитить. Самые беззащитные, у которых нет возможности или ментальных сил уехать.

Мне кажется, мы можем это остановить, выйди человек сто, пусть даже это будут женщины. Подхватят другие. Мы должны рассчитывать только на себя. Нам никто не поможет. И у нас больше шансов здесь, чем надеяться, что соберутся недовольные в России. Ведь воюют только главы государств, им нет дела до простых людей. К сожалению, мы сами это допустили.

Мне говорят: «Ты хочешь, чтобы Украина была под Россией?» Нет — я хочу, чтобы побольше Лиз осталось в живых…

