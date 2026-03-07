Война Тысяча четыреста семьдесят третий день. Россия нанесла массированный удар по Украине. В Харькове разрушен жилой дом. Погибли десять человек, в том числе двое детей

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. Как вы думаете, это скажется на отношении мира к российско-украинской войне? Она «отойдет на второй план», как некоторые считают? Украине станет еще труднее? И можно ли сравнивать нападение на Иран с нападением России на Украину? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

В ночь на 7 марта российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 480 беспилотников, две гиперзвуковые ракеты, 13 баллистических и 14 крылатых ракет. Основной удар пришелся на Киев, Харьков, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области. В украинской армии заявили, что силы ПВО сбили или подавили 453 дрона, восемь баллистических ракет и 11 крылатых ракет.

В Харькове зафиксировано прямое попадание баллистической ракеты по многоэтажному жилому дому в Киевском районе города, сообщили городские власти. В результате разрушен подъезд дома, повреждены верхние этажи соседнего дома.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова на 12:30 по киевскому времени, погибли восемь человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Терехов рассказал, что в результате удара погибли учительница начальных классов лицея № 6 и ее сын, ученик второго класса. Кроме того, вместе со своей матерью погибла ученица восьмого класса лицея № 16.

Обновление. Позже Терехов сообщил, что число погибших увеличилось до 10 человек.

Под ночную атаку также попал Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры без отопления остались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. С учетом домов, в которые еще пока невозможно подать тепло, без отопления в Киеве остаются 2700 домов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские удары ночью были направлены на энергетическую инфраструктуру Киева, Хмельницкой и Черновицкой областей. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. «На эти жестокие удары обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не оставляет попыток уничтожить жилищную и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться», — заявил он.

Война в фотографиях. Последствия ракетного удара по Харькову

Спасатели работают на месте разрушенного жилого дома в Харькове Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Квартира в поврежденном ракетным ударом жилом доме в Харькове Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA Разорванная семейная фотография лежит на месте удара по жилому дому в Харькове Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Спасатели работают на месте разрушенного жилого дома в Харькове Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Спасатели оказывают помощь раненой жительнице Харькова Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Тело женщины, погибшей в результате удара по дому в Харькове Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Спасатели помещают в мешок тело одного из погибших в Харькове Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images Мешки с телами погибших в Харькове Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Аня (Смоленск). Я из тех, кого уже просто трясет от каждой новости о войне. О каждой новой смерти, о каждом уничтоженном доме, о новых санкциях, о международном отклике о России. Мне кажется, только после начала войны мои глаза на происходящее в моей стране открылись по-настоящему, и мне просто страшно представить, что будет дальше. Да, война касается меня только в новостях, в ценниках и в интернете, но я знаю, что дальние родственники в Украине живут с перебоями света, воды и так далее.

Меня уже просто разрывает от злости от слов «Россия, Россия, Россия», словно это я с автоматом стою и по кому-то стреляю. Стала меньше читать новости, стало чуть легче, но это не выход. Я понимаю, что в одиночку ничего не могу сделать — в тюрьму попасть просто так? Ну спасибо. Мой пес меня не простит. Я не хочу уже добиваться каких-то демократизаций России или свержения Путина, просто хоть бы война прекратилась и одним позором страны и меня стало меньше. Но нет, политтехнологи и верхушка великолепно отрабатывают свои деньги, а бесполезные переговоры идут и идут. Спасибо, что хоть сюда могу написать и выговориться.

Поделитесь вашим мнением

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста семьдесят второй день. Орбан заявил, что Украина не получит 90-миллиардный кредит от ЕС, пока не возобновит поставки нефти по «Дружбе»

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста семьдесят второй день. Орбан заявил, что Украина не получит 90-миллиардный кредит от ЕС, пока не возобновит поставки нефти по «Дружбе»