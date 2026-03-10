ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске Погибли шесть человек, более 30 ранены

Шесть человек погибли и 37 получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Всех раненых госпитализировали.

Глава региона назвал случившееся «террористической ракетной атакой», не уточнив ее последствий. «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — добавил Богомаз.

Губернатор отметил, что в Советском районе Брянска наблюдается «задымление продуктами горения», но напрямую не связал пожар с атакой. Он посоветовал жителям Брянска «ограничить нахождение на улице» и закрыть окна, а также упомянул «эвакуацию граждан», не приведя деталей.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что за атакой на Брянск стоит Киев. «Звонил мне командующий [ВСУ Александр] Сырский и рассказал об успешной операции, которая только что прошла. Был поражен брянский завод», — заявил он.

Зеленский пояснил, что речь идет о заводе, который производит электронику и комплектующие для российских ракет. «Именно тех, которые бьют по нашим городам, по нашим селам, по гражданским. Мы защищаемся», — добавил президент Украины.

Генштаб ВСУ опубликовал видео атаки. Украинские военные уточнили, что нанесли удар дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow британо-французского производства по заводу микроэлектроники «Кремний Эл». ВСУ объяснили, что атаковали завод, чтобы снизить «военно-экономический потенциал» России.

Там добавили, что «зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей». Масштабы ущерба уточняются.

Сколько ракет использовали ВСУ для удара, не уточняется. На видео показаны пять взрывов.

Российские и украинские военные телеграм-каналы опубликовали несколько видео, снятых жителями Брянска во время и после ударов ВСУ. На некоторых из них показаны поврежденные дома и горящие на дороге машины. Как утверждается, по ним попала одна из ракет. Автор одного из видео сказал, что после удара местному жителю «оторвало руку». Согласно анализу «Медузы», эти видео сняты примерно в 150 метрах от завода.

Внимание, в следующем видео есть мат.

Издание Astra утверждает, что одна из ракет попала по сборочному цеху завода. Удар пришелся и по территории Брянского техникума управления и бизнеса, который находится рядом с предприятием.

Момент удара попал на камеру видеорегистратора автомобиля одного из жителей Брянска. На кадрах видно, как одна из ракет попадает в дорогу, которая находится в нескольких сотнях метрах от завода. Затем машина начинает уезжать, а камера снимает попадание еще одной ракеты — также в сотнях метров от предприятия, еще дальше дороги.

Местные жители, как обратило внимание издание, пишут в чатах, что в цеху возникли серьезные разрушения, а под завалами много людей. Сообщается, что под удар также попало административное здание предприятия. Официально информация о том, что под завалами находятся люди, не подтверждена.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших в России предприятий микроэлектроники. Его продукцию, в частности, использует военная промышленность: чипы завода применяют в ракетных комплексах и беспилотниках. Ранее завод уже несколько раз атаковали дроны ВСУ: в августе и сентябре 2023 года, а также в октябре 2024-го. В январе 2025-го завод приостанавливал работу после очередных атак.

Война Тысяча четыреста семьдесят шестой день. Пауза в переговорах затягивается из-за войны на Ближнем Востоке. Путин предлагает Европе снова покупать газ

Война Тысяча четыреста семьдесят шестой день. Пауза в переговорах затягивается из-за войны на Ближнем Востоке. Путин предлагает Европе снова покупать газ

