Российские войска нанесли воздушный удар по Киевской области. Есть погибшие и раненые

Четыре человека погибли и еще 15 получили ранения в результате массированного российского удара, нанесенного ракетами и дронами в ночь на 14 марта по Киевской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Николай Калашник.

Под обстрелы попали четыре района области. Наибольшие повреждения зафиксированы в Обуховском и Броварском районах. В общей сложности повреждены более 30 объектов: жилые многоквартирные и частные дома, учебные заведения, предприятия критической инфраструктуры, производственные и складские помещения, автомобили.

Издание «Insider.ua» пишет, что целью атаки стали Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке, которая обеспечивает связь Киева с Ровенской АЭС.

В Киеве и Бучанском районе Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий российского удара.