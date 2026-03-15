FT: Кремль в грубой форме отказал советникам Макрона, которые приезжали в Москву, чтобы добиться места за столом переговоров по Украине

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в грубой форме отказал представителям Франции, которые хотели убедить Кремль, что Европе необходимо участвовать в мирных переговорах по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В феврале советники президента Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер приехали в Москву для встречи с помощником Путина Юрием Ушаковым, пишет FT. Они пытались убедить Кремль согласиться с тем, что европейцы должны получить место за столом переговоров. Ушаков ответил на это резким отказом. В пересказе высокопоставленного европейского дипломата, с которым FT, «его ответ звучал как «вообще-то нет, идите нахуй»».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил FT, что европейцы «не хотят помогать мирному процессу», а представитель Франции «не привез никаких позитивных сигналов», и поэтому «ему действительно нечего было услышать в ответ позитивного», цитирует Пескова FT.

По словам Пескова, европейцы «тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну». Но Россия «уверена, что побеждает», заявил он, добавив, что «динамика на фронте» для российской армии положительная».