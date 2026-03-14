Собянин сообщил о массовой атаке дронов на Москву. Сбиты более 30 беспилотников

Как минимум 31 беспилотник сбит на подлете к Москве с полудня 14 марта, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

За день он несколько раз кратко отчитывался в соцсетях о том, что системы ПВО российского Минобороны уничтожили дроны, летевшие на Москву. О последствиях атак мэр ничего не рассказал.

Росавиация в течение субботы сообщала о введении временных ограничений в аэропортах Московского авиаузла: Внуково, Домодедово и Жуковский.