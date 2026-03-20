Премьер-министр Италии заявила, что понимает позицию Орбана, блокирующего выдачу кредита Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытом заседании саммита ЕС сказала, что понимает причины, по которым глава правительства Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом Politico рассказали пятеро дипломатов из четырех разных стран.

По словам одного из собеседников издания, Мелони назвала позицию Орбана «нормальной», потому что «обстоятельства меняются», и добавила, что «на его месте я бы это поняла».

При этом премьер-министр Италии подчеркнула, что сама она по-прежнему поддерживает немедленное предоставление кредита Украине.

В пресс-службе правительства Италии, в свою очередь, заявили, что «фраза, приписываемая премьер-министру, не соответствует действительности».

Politico отмечает, что источники, рассказавшие о словах Мелони, лично не присутствовали на встрече, но о происходящем их проинформировали участники заседания.

Для предоставления Украины кредита в размере 90 миллиардов долларов требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. Венгрия выделение кредита блокирует, обвиняя Украину в намеренной приостановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Украина заявляет, что нефтепровод был поврежден в результате российского удара и предлагает альтернативный маршрут поставок.

Евросоюз 17 марта предложил Украине профинансировать ремонт трубопровода «Дружба», по которому российская нефть должна поступать в Венгрию и Словакию. Однако, как отмечает Politico, позицию Венгрии по кредиту для Украины это пока не изменило.

12 апреля в Венгрии должны пройти парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра более популярна у избирателей, чем «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Читайте также

Читайте также

