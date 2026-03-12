Джей Ди Вэнс и Марко Рубио Anna Moneymaker / Getty Images

За два с половиной года до президентских выборов в США Дональд Трамп выбирает, кого из двух политиков поддержать в качестве своего наследника: вице-президента Джей Ди Вэнса или госсекретаря Марко Рубио. Как пишет The Wall Street Journal, в последние месяцы он регулярно расспрашивает советников, друзей и спонсоров о сильных и слабых сторонах того и другого.

Когда Трампа во второй раз избрали в президенты в ноябре 2024 года (он вступил в должность в январе 2025-го), многие наблюдатели отмечали, что в его команде представлены сторонники двух противоположных подходов к внешней политике.

С одной стороны — изоляционисты, считающие, что США следует значительно снизить свою внешнеполитическую активность и поменьше вмешиваться в дела других стран, включая страны Ближнего Востока. Главным олицетворением такого подхода стал Джей Ди Вэнс.

Вторая группа — «ястребы». Их подход, напротив, предполагает очень активную внешнюю политику и стремление определять «правила игры» на международной арене, в том числе силовыми методами. Главным «ястребом» в администрации Трампа стал Марко Рубио.

Трамп в свой второй срок избрал «ястребиную» внешнюю политику: вступил в конфликт с Евросоюзом из-за Гренландии, захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, дважды (в июне 2025-го и в феврале 2026-го) атаковал Иран. Рубио, будучи главой внешнеполитического ведомства, в значительной степени затмил Вэнса, больше сосредоточенного на внутриполитических проблемах.

Трамп признал, что между ним и Вэнсом были некоторые «философские разногласия» по поводу войны с Ираном. По словам президента США, Вэнс был «немного менее воодушевлен» самой идеей нанесения ударов, но все же в целом поддержал ее. По данным ABC News, Вэнс, хоть публично и поддержал атаку, за закрытыми дверьми активно возражал против нее — и настаивал, что США следует не начинать новые войны, а заниматься внутренними делами.

Тем временем, по информации The Wall Street Journal, Трамп и Рубио активно работают над планом свержения коммунистического режима на Кубе — это давняя мечта госсекретаря, сына кубинских иммигрантов.

«По умолчанию» наследником Трампа по-прежнему считается Вэнс. Опросы показывают, что он популярнее среди американских консервативных избирателей. Рубио и публично, и в частных разговорах уверяет, что не станет бросать ему вызов. По сведениям The Wall Street Journal, два политика поддерживают дружеские отношения.

Однако среди сторонников Республиканской партии, включая крупных спонсоров, а также внутри администрации Трампа уже начинают складываться два лагеря. Вэнса поддерживают Дональд Трамп-младший и многие активисты движения MAGA. Среди его союзников — известный консервативный публицист Такер Карлсон. Эрика Кирк, вдова убитого активиста Чарли Кирка и его преемница во главе влиятельной прореспубликанской организации Turning Point USA, уже публично поддержала Вэнса как будущего кандидата в президенты. Организация планирует использовать свои региональные структуры для его продвижения на праймериз.

Вэнс также активно занимается сбором средств для партии. На одном из недавних мероприятий с его участием удалось собрать около шести миллионов долларов. Среди гостей были миллиардер Джефф Ясс, глава компании Palantir Алекс Карп и руководитель нефтяной компании ConocoPhillips Райан Лэнс.

В то же время происходит мобилизация «пехоты». Например, сторонники Вэнса в интернете активно борются с правыми инфлюэнсерами, которые, как они считают, получают деньги за критику вице-президента.

Рубио опирается на собственную сеть союзников — влиятельных политиков Флориды (он был сенатором от этого штата), республиканцев латиноамериканского происхождения, крупных спонсоров и активистов, поддерживавших его еще во время президентской кампании 2016 года. Также на его сторону склоняются прореспубликанские еврейские организации и спонсоры, которым не нравится близость к Вэнсу Такера Карлсона — критика Израиля и, по распространенному мнению, антисемита.

Разногласия между изоляционистами и «ястребами» в администрации Трампа уже проявляются в противоречивой информационной политике относительно войны с Ираном, пишет Semafor. Одна сторона настаивает, что надо призывать американцев к бдительности и активно предупреждать их о возможных терактах и кибератаках внутри страны. Другая, наоборот, считает, что уровень угрозы не особенно высок, а потому не следует сеять панику.

С политической точки зрения, это тот же спор: следует ли проявлять повышенное внимание к последствиям войны для жизни в США и стремиться к скорейшему прекращению войны (изоляционистская позиция) — или же следует представлять войну как американское «триумфальное шествие» («ястребиная» позиция).

Показательна реакция американских властей на события в Остине, штат Техас, 2 марта 2026 года. Тогда Ндиагу Диань, 53-летний уроженец Сенегала, получивший в 2013 году гражданство США, открыл огонь по прохожим. Погибли три человека. На нападавшем была кофта с надписью «Собственность Аллаха».

По многим предположениям, нападение было напрямую спровоцировано атакой на Иран. Но правоохранительные органы и администрация отказываются проводить эту связь и вообще предоставлять как можно меньше информации о случившемся — вероятно, чтобы не пугать общество.

Сам Трамп старается понизить уровень тревоги. После стрельбы в Техасе он заявил в интервью изданию The Daily Wire, что американцам не стоит беспокоиться о росте террористической угрозы внутри страны. Нападавшего из Техаса он назвал «просто сумасшедшим», тем самым намекнув, что инцидент не обязательно связан с международным терроризмом.

