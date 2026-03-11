Трамп и его сторонники стараются не называть войну с Ираном войной На то есть юридические и политические причины. И да, это что-то напоминает
Администрация Дональда Трампа и ее политические союзники в США избегают слова «война», когда говорят о конфликте с Ираном, и предпочитают более расплывчатые формулировки — вроде «операции» или «миссии». В официальных заявлениях и комментариях республиканских политиков удары по иранским объектам описываются как «очень конкретная операция» с ограниченными целями.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, например, говорил, что США «сейчас не находятся в состоянии войны», а проводят «критически важную миссию, чтобы обеспечить всем безопасность».
У такого выбора слов есть вполне прагматическое объяснение. Согласно Конституции США, право объявлять войну принадлежит Конгрессу, а не президенту. В последний раз это произошло в 1942 году, когда во время Второй мировой США объявили войну союзникам нацистской Германии — Болгарии, Венгрии и Румынии. Для всех конфликтов, в которых США участвовали с тех пор, включая войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане, разные администрации придумывали разные названия, вплоть до «кинетических действий с применением вооруженной силы».
Всякий раз это вызывало критику. В 1973 году, во время Вьетнамской войны, конгресс принял специальный Закон о военных полномочиях, согласно которому президент может применять военную силу за рубежом только с разрешения конгресса — или, по меньшей мере, представлять конгрессу доклад о чрезвычайных обстоятельствах, которые не позволяют ему дожидаться такого разрешения. В случае с атакой на Иран администрация Трампа не представила даже такого доклада — это не беспрецедентный, но все же редкий случай.
Как отмечает The Atlantic, помимо юридических, есть и чисто политические причины, по которым администрация Трампа избегает слова «война». Для американского общества оно ассоциируется в первую очередь с событиями последних десятилетий в Ираке и Афганистане: долгими конфликтами с множеством жертв и без ясных перспектив. «Война» означает не столько готовность сражаться, сколько хаос и недовольство.
В последний раз военное вмешательство было популярно в США в начале 1990-х, когда американские войска при поддержке международной коалиции освободили Кувейт от иракской оккупации (первая война в Персидском заливе, или операция «Буря в пустыне»). Уже выросло поколение американцев, которое этого опыта просто не помнит.
Нынешняя практика властей США во многом напоминает практику российских властей в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тогда слово «война» фактически оказалось под запретом. Происходящее следовало называть термином «специальная военная операция» (СВО), а за слово «война» можно было получить административное или даже уголовное дело по статье о «фейках» или о «дискредитации» вооруженных сил. В США административной или уголовной ответственности за слово «война» нет. То, что его избегают, — лишь элемент официальной риторики и маркер лояльности.
