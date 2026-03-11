Трамп и его сторонники стараются не называть войну с Ираном войной На то есть юридические и политические причины. И да, это что-то напоминает

Nathan Howard / Reuters / Scanpix / LETA

Администрация Дональда Трампа и ее политические союзники в США избегают слова «война», когда говорят о конфликте с Ираном, и предпочитают более расплывчатые формулировки — вроде «операции» или «миссии». В официальных заявлениях и комментариях республиканских политиков удары по иранским объектам описываются как «очень конкретная операция» с ограниченными целями.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, например, говорил, что США «сейчас не находятся в состоянии войны», а проводят «критически важную миссию, чтобы обеспечить всем безопасность».

«Это все только в моей голове — и больше ни в чьей» Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена. И призвал Тегеран не фокусничать. Краткий пересказ

«Это все только в моей голове — и больше ни в чьей» Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена. И призвал Тегеран не фокусничать. Краткий пересказ

У такого выбора слов есть вполне прагматическое объяснение. Согласно Конституции США, право объявлять войну принадлежит Конгрессу, а не президенту. В последний раз это произошло в 1942 году, когда во время Второй мировой США объявили войну союзникам нацистской Германии — Болгарии, Венгрии и Румынии. Для всех конфликтов, в которых США участвовали с тех пор, включая войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане, разные администрации придумывали разные названия, вплоть до «кинетических действий с применением вооруженной силы».

Всякий раз это вызывало критику. В 1973 году, во время Вьетнамской войны, конгресс принял специальный Закон о военных полномочиях, согласно которому президент может применять военную силу за рубежом только с разрешения конгресса — или, по меньшей мере, представлять конгрессу доклад о чрезвычайных обстоятельствах, которые не позволяют ему дожидаться такого разрешения. В случае с атакой на Иран администрация Трампа не представила даже такого доклада — это не беспрецедентный, но все же редкий случай.

США планируют рейд спецназа в Иран, чтобы взять под контроль полтонны урана. Этого объема хватит для десятка ядерных бомб Есть два варианта: уран могут попытаться вывезти из страны или разбавить до безопасного уровня

США планируют рейд спецназа в Иран, чтобы взять под контроль полтонны урана. Этого объема хватит для десятка ядерных бомб Есть два варианта: уран могут попытаться вывезти из страны или разбавить до безопасного уровня

Как отмечает The Atlantic, помимо юридических, есть и чисто политические причины, по которым администрация Трампа избегает слова «война». Для американского общества оно ассоциируется в первую очередь с событиями последних десятилетий в Ираке и Афганистане: долгими конфликтами с множеством жертв и без ясных перспектив. «Война» означает не столько готовность сражаться, сколько хаос и недовольство.

В последний раз военное вмешательство было популярно в США в начале 1990-х, когда американские войска при поддержке международной коалиции освободили Кувейт от иракской оккупации (первая война в Персидском заливе, или операция «Буря в пустыне»). Уже выросло поколение американцев, которое этого опыта просто не помнит.

Трамп: «Иран, сдавайся!» Иран: «Не сдадимся, но извиняемся перед соседями, что бомбили их». Трамп: «НЕУДАЧНИКИ!» Президенты США и Ирана обменялись заявлениями. Кажется, они друг друга не поняли

Трамп: «Иран, сдавайся!» Иран: «Не сдадимся, но извиняемся перед соседями, что бомбили их». Трамп: «НЕУДАЧНИКИ!» Президенты США и Ирана обменялись заявлениями. Кажется, они друг друга не поняли

Нынешняя практика властей США во многом напоминает практику российских властей в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тогда слово «война» фактически оказалось под запретом. Происходящее следовало называть термином «специальная военная операция» (СВО), а за слово «война» можно было получить административное или даже уголовное дело по статье о «фейках» или о «дискредитации» вооруженных сил. В США административной или уголовной ответственности за слово «война» нет. То, что его избегают, — лишь элемент официальной риторики и маркер лояльности.

Первые результаты расследования удара по школе для девочек в Иране. Там погибли 165 человек, большинство — дети Трамп говорит, что «это сделали иранцы». Эксперты и журналисты считают, что это американцы

Первые результаты расследования удара по школе для девочек в Иране. Там погибли 165 человек, большинство — дети Трамп говорит, что «это сделали иранцы». Эксперты и журналисты считают, что это американцы