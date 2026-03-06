«Он сбился с пути». Трамп заявил, что Такер Карлсон больше не сторонник MAGA

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон больше не относится к движению (Make America Great Again). Об этом он сказал в интервью корреспонденту ABC News Джонатану Карлу.

«Такер сбился с пути. Я это давно понял, он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер — это ничто из этого. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять», — заявил Трамп.

The New York Times писала, что Такер Карлсон был одним из немногих близких сторонников президента США, который в разговорах с ним выступал против нападения на Иран. По информации издания, Карлсон трижды в феврале встречался с Трампом в Белом доме и пытался отговорить его от атаки. Он рассказал президенту о рисках для американского военного персонала, цен на энергоносители и партнеров США в регионе в случае войны с Ираном.

В ответ Трамп заявил, что знает о рисках, но дал понять Карлсону, что у него нет другого выхода, кроме как присоединиться к удару, который нанесет Израиль.

Вскоре после начала атаки на Иран Карлсон назвал эти действия «абсолютно отвратительными и злодейскими». Он также предположил, что это окажет значительное влияние на «расстановку сил» в движении MAGA.

