В Техасе мужчина в одежде с надписью «Собственность Аллаха» и иранским флагом открыл стрельбу у бара. Погибли два человека, 14 ранены

В Остине, штат Техас, мужчина, одетый в худи с надписью «Собственность Аллаха» и футболку с флагом Ирана, открыл стрельбу из окна внедорожника возле одного из баров.

Два человека получили смертельные ранения. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести, состояние троих пострадавших оценивается врачами как критическое.

Стрелявшего убили прибывшие на место происшествия полицейские. Нападавший опознан — это житель Техаса Ндиагу Диань. Его мотивы устанавливаются.

Правоохранительные органы выясняют, как произошедшее связано с войной США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. В частности, они проверяют изъятые из дома открывшего стрельбу компьютер и телефон, чтобы установить, в числе прочего, читал ли он какую-либо пропаганду и не оставил ли записей о том, что собирается совершить.