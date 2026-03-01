28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли воздушные удары по Ирану. Их целями стали военные объекты, мощности по производству ракет и ядерные объекты, а также правительственные здания и резиденции. В результате атак был убит глава государства — духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Как стала возможна война США и Израиля с Ираном, если Тегеран вел переговоры с американцами как раз в это же время? И каким образом этот конфликт повлияет на весь мир — включая российско-украинскую войну? Обсуждаем с исследователем, сотрудником Берлинского центра Карнеги и главным редактором Carnegie Politika Александром Бауновым.