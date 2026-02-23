Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский дал первое интервью белорусскому СМИ с начала большой российско-украинской войны. Президент Украины пообщался с журналистами независимого издания . Он рассказал, как относится к белорусскому народу, какие военные угрозы исходят сейчас от Минска и каким образом белорусы могут быть втянуты в войну, а также объяснил, почему вводит санкции против Александра Лукашенко и укрепляет контакты с оппозиционными силами и СМИ. «Медуза» публикует главные цитаты из этого интервью.

Об отношении к Беларуси

Я всегда с большим уважением относился к Беларуси, к белорусскому народу, неоднократно был в Беларуси. Но, честно, после начала войны… Это была не просто какая-то обида. Мы стоим на пороге понимания того, что не только Россия начала войну, что у РФ есть союзник — Беларусь. Слава богу, что мы говорим о режиме Лукашенко, мы не говорим про белорусский народ. Но, тем не менее, когда ракеты летят, белорусы должны понимать, что гибнут украинцы, и для них Беларусь в этот момент — это союзник агрессора, союзник России.

О рисках Беларуси

Теперь мы видим новый формат отношений [между Беларусью и РФ], когда Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. И уже нельзя сказать, как это мне говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что ракеты [в Украину] полетели, но они «там давно стоят, мы это не контролируем, запуск не контролируем». Сейчас ретрансляторы дронов появились на территории Беларуси, и теперь эта новая техника, которая появилась там, помогает российским «Шахедам» поражать наших людей, гражданское население и энергетику, потому что идет корректировка благодаря этим ретрансляторам. И следующий шаг — подготовка площадки для размещения [в Беларуси] «Орешника».

Это все новые шаги, это не про старые действия, которые не зависели от Лукашенко, как он про это говорил. Теперь это точно зависит от него. Координация, ретрансляторы, информация, корректировка реактивных «Шахедов» — все это точно зависит от местной [белорусской] власти. Поэтому сейчас мы находимся в том моменте, когда белорусы должны понимать все риски. Россия всегда хотела затянуть Беларусь в эту войну, чтобы люди Беларуси, военные Беларуси воевали против украинцев.

Об «Орешнике» на территории Беларуси

По моему мнению, НАТО должно смотреть на него как на легитимную цель. Ну а мы будем наблюдать, оценивать эту угрозу. Я просто говорю, что Лукашенко совершает большую ошибку. Вопрос не только в «Орешнике». Все видят, что из него сейчас делают большое шоу. Они еще [в Беларусь] весь этот комплекс не завезли, а только соответствующие машины, а уже представляют все так, словно [все там есть]. Пугают Европу. Но Лукашенко зря так играется, потому что после этих шагов, безусловно, уже не спрашивая его, россияне ввезут «Орешник» на территорию вашего государства.

«Орешник» для нас — это эскалация и без того сложных отношений с Беларусью.

О санкциях против Лукашенко

Мы демонстрируем сейчас политическими шагами наше отношение к тому, что он втягивается в войну и помогает Путину. Но это исключительно политические или экономические шаги, которые не касаются, кстати, финансов простых белорусов. Речь исключительно об одной этой персоне. Он должен понимать: мы следим, к нам обращаются европейцы, мы будем продолжать соответствующую политику, если Лукашенко не опомнится и не остановится.

Санкционная политика — это первый шаг. Мы будем развивать и работаем сейчас над юридическим базисом по ее продолжению. Это будет касаться не только Лукашенко. Мы говорим о его окружении, о его сыновьях и так далее. И мы будем следить за всей той военной помощью, которую он дает [России]… Он помогает убивать гражданских. У нас есть доказательства, у нас все это есть на картах, все зафиксировано на видео и так далее: как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили «Шахеды». Это преступление, потому что они помогали агрессору — это факт. После нанесения этих ударов гибли гражданские. То есть для нас это преступление. И сейчас мы будем заниматься юридической составляющей этих преступлений.

Как Лукашенко ведет переговоры с США Александру Лукашенко починили самолет и посоветовали средство для похудения The Wall Street Journal рассказал, как американцы налаживают с ним отношения — и добиваются освобождения политзаключенных

О том, являются ли белорусы соучастниками Путина

Когда в ООН поднимали те или иные резолюции, обычно мы не говорили про агрессию [со стороны] Беларуси. Мы никогда себе этого не позволяли, потому что считаем, что есть вопросы, [касающиеся] Лукашенко, есть вопросы, [касающиеся] Беларуси, есть вопросы, [касающиеся] белорусского народа. Некоторые россияне спрашивают: «А в чем разница? Почему мы в России виноваты, что Путин начал войну, а белорусы нет?» Потому что Лукашенко не начинал войну. Начал войну Путин. Лукашенко — соучастник. Но белорусских людей, официально белорусской армии на территории Украины нет. А армия России есть. И поэтому россияне, которые платят налоги и тем самым поддерживают армию, идут в нее по мобилизации, являются прямыми преступниками. А Лукашенко является соучастником — но пока не белорусский народ. Почему «пока»? Потому что белорусов втягивают в эту войну. Нельзя этого допустить.

О разговоре с Лукашенко

Во время войны я с ним разговаривал. Он мне звонил, он хотел поговорить. У нас была не самая приятная беседа, но, тем не менее, это было… Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары [в ответ]. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу [в Мозыре]», потому что он не знал, что мы можем сделать. И я думаю, что он понял, что нас «не прикончили» в первые же сутки, — не прикончили наш народ, не прикончили нашу армию и не прикончили меня лично. И когда он это понял, он стал искать возможность пообщаться со мной. Он искал — я не хотел. Я не сразу отреагировал, я не хотел говорить, я был злющий на него страшно. Ну и в принципе такой у нас разговор с ним и был.

О встречах с Тихановской

Я с ней встречался еще, как мне кажется, перед полномасштабным вторжением. У нас была такая встреча на полях саммита, мне кажется, это была Литва. Точно мы с ней несколько раз встречались на разных площадках международных. Но такая — официально первая. Хорошая встреча, мы нормально побеседовали. Очень прикольно разговаривать с белорусами — я [в такие моменты] думаю, как белорусам прикольно разговаривать с украинцами. Мы говорим на разных языках, но все понимаем. И это очень прикольно. Ну реально, это очень круто.

Я считаю, что нам нужно усиливать контакты с Беларусью. Со Светланой, с журналистами, как с вами сегодня. Спасибо за этот разговор. На мой взгляд, нужно больше общаться. Я согласен с ее идеей, что должен быть украинский спецпредставитель по Беларуси — контактировать со Светланой, с ее людьми, с другими белорусами, которые находятся не в стране по понятным причинам. И потому я и сказал ей, что буду над этим работать. Мы подберем человека, я пообещал ей.