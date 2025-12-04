Сергей и Светлана Тихановские в Европейском парламенте в Страсбурге, 22 октября 2025 года Ronald Wittek / EPA / Scanpix / LETA

Полгода назад Сергей Тихановский вышел на свободу, отсидев пять лет. И попал из протестного 2020-го, где он был популярным политическим блогером, собиравшимся баллотироваться в президенты Беларуси, в мрачный 2025-й, где он «первый джентльмен» при своей жене, лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской. Когда Сергея задержали, Светлана была домохозяйкой, которая пошла на президентские выборы, чтобы поддержать мужа. Когда он вышел, она превратилась в главное лицо белорусских демократических сил, с командой советников и обширными связями на Западе. Тихановский, который пытается нащупать для себя отдельную нишу в политике, уже не раз публично критиковал офис жены. Рассказываем о новом этапе этого противостояния.

Пресс-секретарь Тихановского обвинил его в грубости и «личных разборках»

29 ноября Сергей Беспалов, пресс-секретарь Сергея Тихановского, заявил, что прекращает работать с ним. В длинном посте в фейсбуке Беспалов обвинил Тихановского в том, что он работать с людьми, критику и конфликтует с офисом Светланы Тихановской.

Беспалов рассказал, что предложил Тихановскому свою помощь, когда тот вышел из тюрьмы и дал первую пресс-конференцию, на которой не сдерживал слез, рассказывая о встрече с детьми. По словам Беспалова, сначала он планировал лишь организовать для Тихановского встречу с блогерами и СМИ в Польше, но согласился на предложение стать его пресс-секретарем. Они активно сотрудничали до конца сентября. Беспалова, как он сам написал, беспокоило «хамское поведение» Тихановского и его претензии к офису его жены, но они продолжали сотрудничать.

«Где-то в конце сентября Сергей ставит нашу ежедневную работу на паузу: он планирует в январе уехать в США учить английский. Теперь главное для него — американский кейс, там он видит перспективу, там крупные спонсоры, там его „любят и ждут“. Он даже предложил поехать и мне, но я отказался [по личным обстоятельствам]. Для меня было большим удивлением, насколько легко он согласился уехать на год, оставив жену и детей в Литве. Он публично плакал [на пресс-конференции], что не видел детей пять лет, а теперь планирует еще один год вдали от семьи», — подчеркнул Беспалов.

В ноябре Тихановский предложил ему слетать в США, чтобы снять его встречу с белорусами в Лос-Анджелесе, и оплатить перелеты (в счет зарплаты за сентябрь). Беспалов согласился. Но в итоге обратный билет он покупал сам: Тихановский якобы не хотел этого делать, поскольку Беспалов отказался опубликовать от своего имени заявление с критикой офиса Тихановской . «После такого шантажа и попытки использовать меня как инструмент для личных разборок нет никакого желания продолжать сотрудничество с Сергеем», — заявил его бывший пресс-секретарь.

«Он хочет быть главным, не просто талисманом или [первым] джентльменом»

После публикации этого поста Беспалов дал несколько интервью белорусским СМИ, в которых рассказал об истории конфликта Сергея Тихановского с офисом Светланы Тихановской. По словам Беспалова, после освобождения Тихановский сначала хвалил офис, но потом стал жаловаться, что его руководители зарабатывают на нем политический капитал и хотят превратить его в «талисман». «Он хочет быть главным, не просто талисманом или [первым] джентльменом, хочет управлять», — объяснил Беспалов «Нашей ниве».

Он утверждает, что планы Сергея после освобождения , но в итоге Тихановский загорелся идеей поехать в США и встретиться с Дональдом Трампом — как объяснил Беспалов, по нескольким причинам. Во-первых, потому что Тихановский благодарен Трампу за свое освобождение и разделяет его политические взгляды. Во-вторых, потому что в Европе политическая ниша, которую он мог бы занять, уже занята другими представителями белорусской оппозиции — в первую очередь, его женой. В-третьих, потому что он считает, что в США «есть деньги».

Идею Тихановского отправиться в Америку поддержал (и, по словам Беспалова, как минимум частично профинансировал) Вадим Прокопьев — белорусский оппозиционный деятель, который нередко критикует офис Тихановской. В последнее время именно Прокопьев, как утверждает Беспалов, стал главным советником Тихановского. «Сереге еще понравились слова Прокопьева о том, что он должен быть независимым. Я тоже придерживался такого мнения, но не надо при этом гасить свою жену и гасить [ее] офис. <…> Я спрашивал у Тихановского, [готов ли он воевать против жены]. Он ответил: „Нет, я не воюю, у нас с женой любовь“. Это бояре [руководители офиса] плохие», — рассказал Беспалов.

«К сожалению, Лукашенко и его спецслужбы были правы, [понадеявшись…], », — резюмировал Беспалов.

В соцсетях Тихановского начали сравнивать с Лукашенко

После обвинений Беспалова Тихановский сообщил, что созвонился с представителями офиса своей жены и обсудил с ними ситуацию вокруг премии Магнитского. «Мы пришли к выводу, что офис действительно не уведомил меня о получении премии, так как ситуация несколько раз менялась, и не оказал содействия в получении британской визы. Ребята принесли свои извинения, и инцидент полностью исчерпан, претензий к офису у меня нет», — сказал Тихановский. Офис его жены, раньше заявлявший, что Тихановский сам виноват, что остался без визы, комментариев об этом разговоре не давал.

Также Тихановский отверг слова Беспалова о том, что собирается на год уехать в США. «Сам я таких заявлений не делал и прошу вас не распространять сплетни. Я нахожусь с семьей в Вильнюсе. И не планирую надолго расставаться с детьми. Это я вам гарантирую», — заявил политик. Он подчеркнул, что любит свою жену и «бесконечно благодарен» ей за все, что она сделала и для него лично, и для Беларуси. Светлана Тихановская комментариев не давала.

Зато ситуацию прокомментировал Вадим Прокопьев. Он намекнул, что за обвинениями Беспалова в адрес Тихановского якобы стоит глава офиса Тихановской Франак Вечорко, и заявил, что белорусской оппозиции нужен «свой человек» в США, а Тихановский подходит на эту роль: «Помимо своей героической биографии, он еще и серийный предприниматель. Он не боится остаться без грантов. Ему интересно, как устроена политика в США, и он быстро учится».

Судя по реакции в соцсетях, новый скандал не улучшил репутацию Тихановского. Многие комментаторы критиковали его, а некоторые даже сравнивали с Александром Лукашенко — вслед за Беспаловым, который провел такое сравнение. Он утверждал, что и у Лукашенко, и у Тихановского есть манера «унижать и мстить исподтишка», и что Тихановский, как и Лукашенко, грубит людям и «не хочет никого слушать».

Эта история породила вопрос, этично ли обсуждать отношения Тихановских

Отдельной частью дискуссии стали рассуждения о том, насколько Сергей Тихановский хороший семьянин. Некоторые пользователи соцсетей выражали сочувствие Светлане Тихановской и даже советовали ей развестись с мужем. Другие писали, что семейные отношения Тихановских — это исключительно их дело. Гендерная исследовательница Ирина Сидорская в колонке для «Зеркала» объяснила, почему, как она считает, личная жизнь политиков не является запретной зоной.

«Она раскрывает ценности, которыми они [политики] руководствуются. Если говорят о правах человека — важно, как обращаются с людьми рядом. Если заявляют о „семейных ценностях“, но демонстрируют грубость или презрение к собственной семье — сигнал. <…> Когда личные решения прямо затрагивают их способность работать, влияют на репутацию движения или ставят под вопрос честность заявленных принципов — это становится публичным делом. Случай Сергея Тихановского именно такой. Поведение человека, который пять лет был символом борьбы, неизбежно влияет на атмосферу вокруг демократического движения»

По мнению Сидорской, дискуссия о личной жизни политиков допустима, но должна быть уважительной.

«Обществу важно задавать вопросы, но не превращаться в толпу, которая диктует семейные решения. Где же граница? Она проходит там, где личное перестает быть только личным. Если поведение политика влияет на команду, затрагивает ресурсы, доверие, репутацию движения, формирует токсичные модели власти, демонстрирует неспособность к ответственности — это должно становиться предметом дискуссии. Если разговор касается интимных деталей, тогда это вторжение в приватное. Обсуждение должно быть сосредоточено вокруг того, как власть, ответственность и личные решения влияют на публичную сферу».

Тихановский продвигает идеи, которые расходятся с идеями команды его жены

У дискуссии об отношениях Сергея и Светланы Тихановских есть и политическое измерение. В последние пару месяцев Тихановский продвигал на Западе идею о Беларуси — он говорил об этом в Европарламенте и Йельском университете, а также писал в колонке для The Washington Post. Его идея cостоит в том, чтобы при поддержке Евросоюза и США сделать Беларусь «нейтральной, сильной страной — без иностранных войск, без агрессии, без постоянных кризисов».

«Сейчас США ведут диалог с Россией — это морально сомнительный, но практичный подход. <…> Где-то в этом пространстве есть возможность предложить нейтральную Беларусь как разумную инвестицию в стабильность — не как победу Запада, не как поражение России, а как то, что помогает всем избежать гораздо большего хаоса», — пояснил Тихановский, выступая в Йельском университете, одном из самых престижных учебных заведений США.

К этой стратегии есть несколько вопросов. Во-первых, она отличается от политической линии, которую последовательно проводит офис Светланы Тихановской. Это различие особенно в колонке Тихановского, которую опубликовала газета The Washington Post. При этом, как заявил «Белсату» политический обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, у Тихановского пока нет достаточного политического капитала, чтобы его подход конкурировал с подходом Тихановской и ее команды.

Во-вторых, есть мнение, что «финляндизация» только закрепит ограничение суверенитета Беларуси. Этого мнения придерживается, в частности, старший научный сотрудник Финского института международных отношений Григорий Нижников. В разговоре с «Белсатом» он подчеркнул, что после Второй мировой войны СССР мог влиять и на внешнюю, и на внутреннюю политику Финляндии в том числе через , которые финны вынуждены были соблюдать вплоть до распада СССР. Россия уже влияет на внешнюю политику Беларуси, а если это влияние будет закреплено формально, Беларуси будет еще сложнее выйти из-под него в будущем, считает Нижников.

