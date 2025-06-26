Пять лет назад я думал, что если какие-то репрессии и будут, то , и мне дадут три-четыре года якобы по экономическим преступлениям.

Не знаю, с чем сравнить пять лет в одиночке. Сотрудники пытаются убедить, что ты никто, что тебя уже не помнят. Но я им не верил, я знал, что очень много людей меня поддерживает. Я не знал, что с моими родными, это было тяжело. Я читал книги и вместе с их героями мысленно путешествовал. Я от всего отвлекался и просто ждал дня освобождения. Знал, что он будет, но не знал когда.

США давно готовили освобождение политзаключенных в Беларуси, прокурор ко мне в тюрьму приезжал еще при Джо Байдене. При Дональде Трампе работа активизировалась. Но Европа поступает правильно, игнорируя режим Александра Лукашенко. Пока он не освободит всех политзаключенных, диалог с ним вести нельзя.

Я сразу узнал о вторжении РФ в Украину — в СИЗО я еще мог выписывать прессу. Не понимаю, как можно вторгнуться в чужую страну под предлогом, что там обижают русских. Если ты хочешь им помочь, позови их к себе, построй им дома, дай им пенсию. Я поддерживаю Владимира Зеленского. Он герой. Мы с ним похожи — оба занимались видеопродакшном.

Я удивился, какой деловой женщиной стала . Но дома ничего не поменялось, единственное — она все время уставшая. Ни я, ни она ни о чем не жалеем. Мы не могли поступить по-другому, она не могла не бороться за меня.

Это интервью Сергея Тихановского Deutsche Welle. Интервью полностью — тут.

Читайте также

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский освобожден. В Вильнюсе его встретила жена и лидер оппозиции Светлана Тихановская Это произошло в день визита спецпосланника Трампа в Минск

Читайте также

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский освобожден. В Вильнюсе его встретила жена и лидер оппозиции Светлана Тихановская Это произошло в день визита спецпосланника Трампа в Минск

Фото на обложке: Valda Kalnina / EPA / Scanpix / LETA